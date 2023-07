Hayao Miyazaki, il nuovo anime è record d'incassi in Giappone

News Cinema

Col titolo internazionale di The Boy and the Heron, che sostituisce il precedente How Do You Live?, il nuovo anime di Hayao Miyazaki ha registrato numeri eccezionali alla sua uscita in Giappone. La scommessa dello Studio Ghibli è vinta: lanciare un film senza condividere nulla, nemmeno un trailer!

Toshio Suzuki, presidente dello Studio Ghibli, aveva fatto una bella scommessa, piazzando senza pubblicità nelle sale giapponesi l'ultimo anime del maestro Hayao Miyazaki, titolo internazionale The Boy and the Heron (sostituisce il precedente "How Do You Live?"). Uscito il 14 luglio, il lungometraggio di animazione sta battendo diversi record d'incassi... senza nemmeno un trailer o un teaser promozionale! Solo con il poster che vedete in alto e uno smisurato affetto del pubblico nipponico per uno dei suoi simboli artistici.

[foto di Hayao Miyazaki da Wikimedia Commons]

The Boy and the Heron, Hayao Miyazaki colpisce ancora al boxoffice giapponese

"Il ragazzo e l'airone", The Boy and the Heron, è questo il titolo definitivo internazionale del nuovo lungometraggio anime di Hayao Miyazaki (82 anni) e dello Studio Ghibli. Uscito nelle sale giapponesi lo scorso 14 luglio, anche dal primo giorno in IMAX, non è stato preceduto da alcuna promozione pubblicitaria, nemmeno con teaser, trailer o immagini ufficiali. Sinossi non pubblicata. Nessuna proiezione stampa anticipata. Solo il poster in alto. Una scelta estrema che negli ultimi giorni stava preoccupando persino lo stesso Hayao. Nessun problema invece, perché l'azzardo deliberato e controcorrente del presidente Suzuki, basato solo sul rapporto tra gli autori e il pubblico, in nome di una qualità riconosciuta a scatola chiusa da entrambe le parti, ha pagato. Eccome.

Il primo weekend ha fruttato 1.830.000.000 di yen, pari a 13.200.000 dollari, battendo il precedente record dello studio e di Hayao con Il castello errante di Howl, che viaggiò sul 1.480.000.000 di yen nel lontano 2004. Potente anche il lancio contemporaneo in IMAX dal primo giorno, la seconda scommessa di quest'uscita: i 44 schermi giganti hanno registrato introiti per 236 milioni di yen (1.700.000 dollari), un record in Giappone, per qualsiasi tipo di produzione, animata o dal vero!

Adesso che il film è uscito, si è saputo qualcosa almeno della sinossi, ispirata al romanzo "How Do You Live?", il libro del 1937 firmato da Genzaburo Yoshino. Interagendo con gli amici e suo zio, un ragazzino cresce psicologicamente. Dopo aver trovato una torre abbandonata nella sua città, entra in un mondo magico, dove lo attende un airone grigio parlante.