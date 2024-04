Harvey Weinstein: annullata la prima sentenza di New York per un vizio di forma

News Cinema

L'ex potentissimo produttore Harvey Weinstein è in prigione per stupro ma la sua prima condanna a New York, annullata per un vizio di forma, potrebbe rimettere le cose in discussione.

Harvey Weinstein, un tempo potentissimo produttore hollywoodiano poi denunciato da un numero impressionante di vittime come stupratore seriale, stava scontando dal 2020 23 anni di carcere in seguito al processo di New York per reati sessuali e ne aveva in seguito subìto un altro a Los Angeles, per cui nel 2022 era stato condannato ad altri 16 anni. Ieri, però, la corte di appello di New York ha annullato la prima sentenza per un vizio procedurale. Vediamo di capire meglio gli scenari e cosa questo potrebbe comportare in merito ad un'eventuale scarcerazione di Weinstein.

Harvey Weinstein e il pasticcio legale che potrebbe rimettere tutto in discussione

Il verdetto di appello favorevole a Weinstein potrebbe essere usato anche per l'appello in California, il che porterebbe alla sua scarcerazione in caso di analogo risultato. Come dice l'avvocata di Weinstein, Jennifer Bonjean, in merito: "All'epoca in cui la giuria giudicava le prove in California, lavorava sul presupposto e la convinzione che lui fosse stato condannato in modo giusto a New York. Ora sappiamo che così non era". Tra le carte su cui punta il team difensivo di Weinstein, proprio quello che è stato causa dell'annullamento del primo processo, ovvero il fatto che il verdetto era stato favorito da una serie di testimonianze da parte di persone le cui accuse non erano parte del processo. "Nel caso della California" - ancora l'avvocata - "Harvey è stato sottoposto a un diluvio di accuse non formalizzate e non provate", il che ha violato il principio base della presunzione d'innocenza e influenzato, secondo gli avvocati, il verdetto della giuria newyorkese. L'annullamento della prima sentenza potrebbe dunque portare a una revisione e a un ribaltamento del secondo processo in appello. Ma sarà davvero così? L'ufficio del Procuratore distrettuale di Los Angeles ha espresso la sua tristezza per quanto accaduto a New York ma al tempo stesso ha ribadito fiducia nella giustezza delle decisioni prese dal tribunale della contea, nonostante l'annunciato ricorso degli avvocati di Harvey Weinstein. Staremo a vedere come finirà questa battaglia, dopo una decisione che ha risvegliato indignazione e dolore nelle vittime di quello che ormai per tutte è diventato l' "orco di Hollywood".