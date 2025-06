Harry Potter, Tom Felton torna Draco Malfoy ma solo in teatro, per Harry Potter e la Maledizione dell'Erede

News Cinema

Almeno il Draco Malfoy originale non mancherà ancora per molto dalla saga di Harry Potter: Tom Felton riprenderà il vecchio ruolo a Broadway l'anno prossimo, in Harry Potter e la maledizione dell'erede.

Saranno trascorsi quindici anni da quando Tom Felton è apparso ufficialmente l'ultima volta nella saga di Harry Potter, nei panni del villain Draco Malfoy: l'attore britannico ha infatti accettato di partecipare alle repliche di "Harry Potter e la Maledizione dell'Erede", in programma a Broadway nel 2026. Un gesto che ha un enorme valore per i fan e le fan ancora legate al cast della saga cinematografica originale, tra poco rimpiazzato nella serie tv dai nuovi interpreti di Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley. Immaginiamo che Felton darà un'ulteriore marcia in più a collocare l'opera teatrale nel canone (in attesa di un adattamento cinematografico?). Leggi anche Harry Potter, ai BAFTA l'emozionante reunion tra Tom Felton e Warwick Davis

Harry Potter e la Maledizione dell'Erede guadagna Tom Felton alias Draco Malfoy