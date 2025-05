Harry Potter: La serie TV ha trovato i suoi Harry, Ron ed Hermione

News Serie TV

HBO Max ha finalmente svelato i giovani attori che interpreteranno i tre protagonisti nella serie tv di Harry Potter: ecco chi sono e la prima foto insieme.

Dopo mesi di attesa e una selezione che ha coinvolto migliaia di giovani aspiranti attori nel Regno Unito e in Irlanda, HBO Max ha finalmente annunciato gli attori che vestiranno i panni dei protagonisti nell'attesissima serie TV basata sui libri di Harry Potter: Dominic McLaughlin (al centro nella foto) sarà il nuovo Harry Potter, Arabella Stanton (a sinistra) vestirà i panni di Hermione Granger, mentre Alastair Stout (a destra) interpreterà Ron Weasley. La produzione della serie inizierà in estate e il debutto è previsto prossimamente (probabilmente nel 2026 o agli inizi del 2027) in esclusiva su HBO Max nei territori in cui la piattaforma è disponibile, inclusi Germania, Italia (dove arriverà prossimamente) e Regno Unito. In attesa di vedere le prime immagini ufficiali sul set, HBO ha diffuso anche una foto dei tre giovani attori insieme, che potete vedere anche qui sotto.

Harry Potter: La ricerca di Harry, Ron ed Hermione per la serie tv

La serie, prodotta da HBO in collaborazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television, si presenta come un adattamento fedele della saga letteraria originale e promette di esplorare ogni libro in modo approfondito, con una stagione per ciascun volume. Francesca Gardiner, showrunner e produttrice esecutiva (già nota per il suo lavoro in His Dark Materials), ha dichiarato insieme al regista e produttore esecutivo Mark Mylod (Succession, Il Trono di Spade):

"Dopo un’eccellente ricerca condotta da Lucy Bevan e Emily Brockmann, direttrici casting, siamo felici di annunciare che abbiamo trovato i nostri Harry, Hermione e Ron. Il talento di questi tre attori è straordinario e non vediamo l'ora che il mondo possa assistere alla magia che si creerà tra loro sullo schermo. Vorremmo ringraziare le decine di migliaia di bambini che hanno partecipato alle audizioni. È stato un vero piacere scoprire l’esistenza di una moltitudine di giovani talenti"

Il casting era iniziato a settembre 2024, con un bando rivolto a bambini di età compresa tra i 9 e gli 11 anni, residenti nel Regno Unito o in Irlanda. HBO ha sottolineato fin da subito l’impegno per un casting inclusivo e rappresentativo, incoraggiando candidature senza distinzione di etnia, sesso, disabilità, orientamento sessuale o identità di genere. I nuovi interpreti, tutti esordienti, avranno il difficile compito di raccogliere il testimone da Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint che hanno reso iconici i personaggi di Harry, Hermione e Ron nella saga cinematografica.

Il resto del cast già annunciato

I nomi dei tre protagonisti vanno così ad aggiungersi alla lista degli altri interpreti precedentemente annunciati: John Lithgow (Dexter) nel ruolo di Albus Silente, Janet McTeer (Kaos) nel ruolo di Minerva McGranitt, Paapa Essiedu (Progetto Lazarus) nel ruolo di Severus Piton e Nick Frost (Hot Fuzz) nel ruolo di Rubeus Hagrid (nomi già trapelati) e di Luke Thallon (La Favorita) nel ruolo del professore Quirinius Raptor e Paul Whitehouse (Alice in Wonderland) in quello di Argus Gazza, il custode di Hogwarts (quest'ultimo è l'unico attore della lista che ha già recitato in passato in uno dei film di Harry Potter, interpretando il ruolo minore di Sir Cadogan in Harry Potter e il prigioniero di Azkaban).