Harry Potter: J.K. Rowling svela a chi è ispirato davvero Albus Silente

A chi è ispirato davvero Albus Silente, uno dei personaggi più importanti del franchise di Harry Potter? J.K. Rowling, autrice dei romanzi della saga, ha svelato che il Preside di Hogwarts ha molto in comune con una figura che è stata fondamentale nel corso della sua adolescenza.

Leggendo i romanzi o guardando la saga cinematografica di Harry Potter - che prossimamente rivivrà grazie alla serie tv reboot targata HBO - viene da chiedersi se J.K. Rowling abbia mai avuto insegnanti come il professor Silente o la professoressa McGranitt. Potrebbero essere stati proprio i docenti della sua infanzia ad ispirare gli amatissimi personaggi dell'epopea fantasy più nota dei nostri tempi.

La scrittrice non ha mai negato di aver attinto a molte delle sue esperienze personali per scrivere la saga. I pilastri di Hogwarts, a quanto pare, non fanno eccezione. Nel 2012, intervistata per lo speciale Harry Potter: Beyond the Page, Rowling ha attribuito il merito di averla ispirata a molti dei suoi insegnanti. Ma c'è una docente in particolare che le ha insegnato molto, le cui qualità hanno contribuito a dar vita al personaggio di Albus Silente.

J.K. Rowling, chi è l'insegnante che l'ha ispirata per il Professor Silente

Il Professor Silente, saggio ed eccentrico Preside di Hogwarts, è stato un vero e proprio mentore per Harry Potter. Sappiamo che il suo zelo nel proteggere il ragazzo da Lord Voldemort non era privo di ambiguità (così come il suo passato). Ciò non toglie che Albus abbia insegnato molto al protagonista e gli sia stato accanto, nel corso degli anni, come meglio ha potuto. La sua morte, narrata in Harry Potter e il Principe Mezzosangue, è stata un colpo devastante per i lettori di tutto il mondo e ha avuto profonde ripercussioni sui protagonisti.

La rilevanza concessa al personaggio, che nei film ha avuto il volto dei compianti Richard Harris e Michael Gambon, è indice di quanto J.K. Rowling gli fosse a sua volta affezionata, ma qual è la fonte d'ispirazione reale dietro a Silente? Come si accennava, la scrittrice ha citato molti dei suoi insegnanti di scuola elementare come riferimento per i professori di Hogwarts. C'è tuttavia un'insegnante di letteratura che ha avuto un impatto particolare su di lei.

Da piccola avevo un'insegnante di nome Lucy Shepherd… mi insegnava quando ero adolescente ed era un'insegnante d'inglese fantastica. Come Silente e la McGranitt nei libri, mi ha insegnato altre cose oltre a quelle sulla letteratura. Cose sulla vita, sai? Era un ottimo esempio di donna molto intelligente, che difendeva se stessa e i suoi principi, e questo è stato un grande modello.

Ad ispirare l'inconfondibile professore dalla lunghissima barba argento e gli occhiali a forma di mezzaluna, dunque, è stata una donna. La Rowling ha ammesso di ricordare chiaramente il suo nome perché aveva incontrato Shepherd di recente, a un evento a cui entrambe avevano partecipato.

Harry Potter e la Pietra Filosofale, in origine, non iniziava con Privet Drive

L'autrice, nel corso della stessa chiacchierata, ha svelato un altro sfizioso retroscena che riguarda il primo capitolo della serie di romanzi: Harry Potter e la Pietra Filosofale. Le prime pagine del libro, com'è noto, descrivono il quartiere dei Dursley e la loro casa, al numero 4 di Privet Drive. Il primo capitolo racconta le conseguenze immediate della prima sconfitta di Lord Voldemort (grazie al sacrificio d'amore di Lily Potter per il piccolo Harry) e la reazione di Vernon Dursley nell'apprendere che il nipote, d'ora in avanti, vivrà con lui e la sua famiglia.

Ebbene, in origine, il primo libro doveva iniziare con il massacro di Godric's Hollow. J.K. Rowling ha confermato che le prime righe da lei scritte descrivevano la casa dove, di lì a poco, Lily e James Potter avrebbero trovato la morte. Tuttavia, in seguito, decise di cominciare da Privet Drive. A raccontare la tragedia di Godric's Hollow, molto più avanti, sarà Hagrid.

La prima frase che ho scritto, se tralasciamo gli appunti preliminari che ho preso, era così diversa dalla prima frase apparsa nei libri stampati… non posso citarla esattamente, ma aveva a che fare con un posto chiamato Darks Hollow. E Darks Hollow divenne Godric's Hollow, quindi, nella primissima versione in assoluto del Capitolo 1 di Harry Potter e la Pietra Filosofale, avreste visto cosa succedeva a Godric's Hollow.

Sarebbe stato sicuramente un incipit di grande impatto per il romanzo. Col senno di poi, però, Rowling ha fatto la scelta migliore. Il primo capitolo di Harry Potter e la Pietra Filosofale, intitolato Il bambino che è sopravvissuto, si apre con un'ambientazione familiare al grande pubblico e lo accompagna con cautela e un pizzico di umorismo nel Mondo Magico. Oggi è diventato un classico ed è davvero difficile immaginare un antefatto diverso per la saga.