Harry Potter, J.K. Rowling punge Daniel Radcliffe e Emma Watson: "Possono tenersi le loro scuse"

L'autrice della famosissima saga letteraria si è scagliata ancora una volta contro i sostenitori dei diritti dei transgender. J.K. Rowling non ha risparmiato neanche Daniel Radcliffe e Emma Stone, interpreti rispettivamente di Harry Potter e Hermione Granger.

Le posizioni di J.K. Rowling sulle persone transessuali sono arcinote, così come le polemiche scatenate, sin dal 2020, dalle dichiarazioni in proposito dell'autrice della saga di Harry Potter. Le drastiche opinioni della scrittrice, in passato, non hanno infiammato solo i social. Come ricorderete, hanno fatto storcere il naso anche alle star degli adattamenti cinematografici dei libri sul maghetto occhialuto: Daniel Radcliffe e Emma Watson.

Gli attori si sono esposti pubblicamente per prendere le distanze da quanto affermato dalla Rowling e, al tempo stesso, esprimere pieno sostegno verso la comunità transgender. L'autrice britannica, evidentemente, non lo ha mai digerito. Deadline ha reso noto che, nelle ultime ore, è stata pubblicata una revisione indipendente dei servizi di identità di genere per bambini e giovani forniti dal Servizio Sanitario Nazionale britannico.

La revisione quadriennale è stata condotta dalla dottoressa Hilary Cass, una pediatra a cui è stato chiesto di stilare una serie di raccomandazioni per migliorare tali servizi. Cass, nel rapporto, ha dichiarato che, al momento, gli operatori sanitari e i pazienti 'non hanno prove concrete' sugli esiti a lungo termine degli interventi volti alla gestione del disagio legato al genere.

Cosa c'entra la Rowling con tutto questo? La scrittrice è andata su tutte le furie leggendo la revisione e non ha esitato a palesarlo sul web. In un post pubblicato su X si è detta "dannatamente arrabbiata" e ha accusato di complicità medici, celebrità, media e multinazionali. Un utente ha replicato citando i nomi delle celebrità che, esprimendo apertamente il loro supporto ai diritti dei transgender, avrebbero voltato le spalle all'autrice. Impossibile non tirare in ballo le star di Harry Potter.

"Aspetto solo che Dan ed Emma ti facciano scuse pubbliche... sicuri che li perdonerai.

Rowling non ha perso occasione per lanciare una frecciatina alle ex co-star e ribadire il proprio punto di vista, dal quale, in tutti questi anni, non ha schiodato di un millimetro.

Ho paura che non succederà. Le celebrità che si sono appoggiate a un movimento intento a erodere i diritti conquistati a fatica delle donne - e che hanno usato le loro piattaforme per incoraggiare la transizione dei minori - possono risparmiare le loro scuse per i detrattori traumatizzati e per le donne vulnerabili che fanno affidamento su spazi monosessuali.

Il conflitto è, a tutti gli effetti, insanabile. È davvero improbabile che J.K. Rowling e i due attori trovino un punto d'incontro, poiché entrambi credono fermamente nei propri valori, che sono agli antipodi. Che ci si senta più vicini all'una o all'altra parte, è tristemente evidente che una mediazione o un confronto non siano affatto nell'aria.

Daniel Radcliffe e Emma Watson, cos'hanno detto contro J.K. Rowling

Nel 2020, Daniel Radcliffe rispose ad un tweet di J.K. Rowling con un post sulla pagina web del Trevor Project:

Le donne transgender sono donne. Qualsiasi affermazione contraria cancella l'identità e la dignità delle persone transgender e va contro tutti i consigli forniti dalle associazioni professionali di assistenza sanitaria che hanno molta più esperienza su questo argomento rispetto a Jo o me. [...] È chiaro che dobbiamo fare di più per sostenere le persone transgender e non binarie, non invalidare le loro identità e non causare ulteriori danni.

Emma Watson, dal canto suo, replicò direttamente via Twitter subito dopo il post di Radcliffe: "Le persone trans sono chi dicono di essere e meritano di vivere la propria vita senza essere costantemente interrogate o sentirsi dire che non sono chi dicono di essere. Voglio che i miei follower trans sappiano che io e tante altre persone in tutto il mondo vi vediamo, vi rispettiamo e vi amiamo così come siete".