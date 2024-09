Harry Potter, Imelda Staunton torna come Dolores Umbridge... ma non nella serie! C'è un breve video.

News Cinema

Imelda Staunton, interprete della micidiale Dolores Umbridge nella saga cinematografica di Harry Potter, ha girato nuove scene nei suoi panni. Non ha nulla a che fare con la serie tv in lavorazione: sono sequenze per la nuova attrazione del Wizarding World nel parco Universal di Orlando. Un backstage ce la mostra al lavoro.

Se amate la saga di Harry Potter, non avete di certo dimenticato la temibile Dolores Umbridge, comparsa per la prima volta nel romanzo Harry Potter e l'Ordine della Fenice (2003), diventato un film nel 2007, dove ebbe le sembianze della bravissima Imelda Staunton. Mentre la Warner Bros. prepara la sua serie tv che fungerà da nuovo adattamento dei libri originali, qualche membro del vecchio cast si sta prestando a nuove sequenze per l'attrazione "The Wizarding World of Harry Potter - Ministry of Magic" nel parco a tema Universal Orlando in Florida. In un backstage video, possiamo vedere Imelda che gira sul green screen le nuove sequenze per l'occasione (verso il minuto 3:10). Leggi anche Harry Potter: Bonnie Wright spera che la serie dia più spazio alla storia d'amore tra Harry e Ginny

Imelda Staunton è ancora Dolores Umbridge per il parco a tema Universal Orlando

La Dolores Umbridge di Imelda Staunton è apparsa in Harry Potter e l'Ordine della Fenice (2007) e Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1 (2010), ma l'attrice ha appunto registrato nuove sequenze per l'attrazione a tema Wizarding World a Universal Orlando. Inizialmente insegnante di Difesa contro le Arti Oscure a Hogwarts, Alto Inquisitore del Ministero della Magia, Dolores spodesta Albus Silente come rettore della scuola, quando parte il climax della saga ideata da J. K. Rowling. Una villain degna insomma di ricomparire in un giro di giostra apprezzabile dai fan, che vogliono vivere in prima persona le esperienze di Harry, Ron e Hermione. Per quanto riguarda l'attrazione, il comunicato ufficiale la descrive così.

L'avventura comincia quando gli ospiti viaggiano con la Métro-Floo (uno specifico tipo di trasporto magico, ispirato dalla Metropolvere dei film), per viaggiare da Parigi al Ministero della Magia Britannico, per il lungo atteso processo alla nefasta Dolores Umbridge. Al loro arrivo, gli ospiti entreranno nel grande imponente atrio del Ministero, si avventureranno negli altri dipartimenti, prima di salire a bordo di ascensori magici e omnidirezionali, per guardare il processo... finché Umbridge non cerca di scappare. Gli ospiti poi si uniranno a Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger, e a un elfo di nome Higgledy, in un entusiasmante inseguimento che li sballonzolerà su, giù, avanti, indietro, di lato e chi più ne ha più ne metta, attraverso il Ministero, nel tentativo di catturare Umbridge. Il tutto evitando gli attacchi dei Mangiamorte e di furiose creature.