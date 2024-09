Harry Potter: Bonnie Wright spera che la serie dia più spazio alla storia d'amore tra Harry e Ginny

News Serie TV

L'attrice che ha interpretato Ginny Weasley nei film basati sui romanzi di J.K. Rowling non è coinvolta nella nuova serie in lavorazione a HBO, ma spera che gli sceneggiatori approfondiscano un arco narrativo in particolare.

La serie tv basata sui libri di Harry Potter, attualmente in lavorazione e prevista per il 2026, riuscirà a riparare ad alcune "mancanze" dei film? Molti fan lo sperano e tra questi c'è anche Bonnie Wright, l'attrice che sul grande schermo ha prestato il volto a Ginny Weasley, interesse amoroso del protagonista interpretato da Daniel Radcliffe. Intervistata da Variety, quest'ultima ha detto che le piacerebbe che la serie di HBO dedicasse più spazio agli sviluppi della relazione tra Ginny e Harry che, a suo dire, è stata trattata in modo piuttosto approssimativo nei film.

Harry Potter, Harry e Ginny meritano di più: Le speranze di Bonnie Wright

Come sanno i fan che hanno letto i libri e/o visto i film, Ginny e Harry si incontrano dopo che Harry fa amicizia con suo fratello, Ron. Nel corso della storia, diventano amici e alla fine si innamorano, anche se nei romanzi la loro relazione si sviluppa in modo più dettagliato rispetto a quanto accade negli otto film della saga. Bonnie Wright ha precisato di non essere coinvolta in alcun modo nel nuovo progetto di HBO, ma ha comunque espresso i suoi desideri, sperando che gli autori della serie ne tengano conto. "Ci sono momenti sfumati in cui iniziano ad innamorarsi", ha continuato Wright, parlando di ciò che spera di vedere nella nuova versione del racconto. "Penso più a quell'arco narrativo del personaggio che diventa questa vera e propria spalla leale di Harry e a come lei capisca e conosca davvero la sua storia e chi è, ed è la migliore partner per lui", ha aggiunto.

Cosa sappiamo sulla serie tv di Harry Potter

Annunciato per la prima volta ormai nel lontano aprile 2023, questo nuovo adattamento dei libri di Rowling promette di essere assolutamente fedele al materiale originale e di voler fare appassionare una nuova generazione alle avventure del maghetto. Naturalmente, trattandosi di una serie e quindi di un racconto più esteso, potrà dare presumibilmente più spazio anche a quelle sottotrame che nei film vengono solo accennate o sono addirittura totalmente assenti. C'è ancora massima segretezza sul cast, ma sappiamo che il progetto è nelle mani di Francesca Gardiner (His Dark Materials, Succession), scelta come showrunner e sceneggiatrice e Mark Mylod (Succession, Il Trono di Spade) che dirigerà diversi episodi. Una data d'uscita non è stata ancora fissata ma HBO ha promesso che la serie debutterà nel corso del 2026.