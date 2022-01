News Cinema

Harry Potter, Emma Watson racconta l'amicizia con Daniel Radcliffe e Rupert Grint

Domenico Misciagna di 13 gennaio 2022

Dopo Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, lo speciale per i 20 anni di Harry Potter e la Pietra Filosofale, Emma Watson in un'intervista racconta quali sono i suoi rapporti con Daniel Radcliffe e Rupert Grint.