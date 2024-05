Harry Potter, Daniel Radcliffe sul gelo con J.K. Rowling: "Le devo molto, ma non devo assecondarla"

News Cinema

Intervistato da The Atlantic, Daniel Radcliffe è tornato a commentare la faida e le polemiche con J.K. Rowling. Le divergenze con l'autrice di Harry Potter sono nate a causa delle drastiche opinioni della scrittrice sulle persone transgender

Meno di un mese fa, J.K. Rowling ha infiammato nuovamente il dibattito sui diritti delle persone transgender, citando direttamente Daniel Radcliffe e Emma Watson. Le due star della saga cinematografica di Harry Potter, nel 2020, hanno apertamente preso le distanze dalle opinioni della scrittrice, schierandosi in difesa della comunità LGBTQ+. Questo ha causato un dissidio apparentemente insanabile nel loro rapporto, che Radcliffe ha commentato nelle ultime ore ai microfoni di The Atlantic.

Qualche settimana fa, si diceva, Rowling è andata su tutte le furie dopo aver letto una revisione indipendente dei servizi di identità di genere per bambini e giovani forniti dal Servizio Sanitario Nazionale britannico. La scrittrice, via social, ha accusato di complicità medici, celebrità, media e multinazionali. Un utente ha replicato tirando in ballo l'interprete del maghetto occhialuto e del suo braccio destro Hermione Granger: "Aspetto solo che Dan ed Emma ti facciano scuse pubbliche... sicuri che li perdonerai". "Ho paura che non succederà - ha tuonato l'autrice - [...] possono risparmiare le loro scuse per i detrattori traumatizzati e per le donne vulnerabili che fanno affidamento su spazi monosessuali".

Veniamo al presente. È un bellissimo momento per Daniel Radcliffe, che ha ottenuto una nomination al Tony Award come miglior attore non protagonista in un musical con Merrily We Roll Along. The Atlantic, però, non si è soffermato solo sui meriti artistici del giovane, ma anche sulla spinosa tensione con la 'mamma' di Harry Potter. L'attore inglese ha ammesso che sono ben quattro anni che non parla con J.K. Rowling e che le posizioni transfobiche della 58enne lo rattristano molto.

Mi rende davvero triste, alla fine, perché penso alla persona che ho incontrato, alle volte in cui ci siamo incontrati e ai libri che ha scritto, al mondo che ha creato. E tutto ciò è per me così profondamente empatico.

Il 34enne non rinnega ciò che deve alla scrittrice e ha ammesso che, senza Harry Potter, la sua vita sarebbe stata completamente diversa. Questo però non significa che debba abbracciare incondizionatamente le cause sostenute dalla Rowling. "Ovviamente Harry Potter non esisterebbe senza di lei, quindi niente nella mia vita probabilmente sarebbe così com'è senza quella persona. Ma questo non significa che devi le cose in cui credi veramente a qualcun altro per tutta la tua vita."

Quanto alla recente frecciatina che la scrittrice ha indirizzato a lui e alla collega, Radcliffe ha chiosato: "Continuerò a sostenere i diritti di tutte le persone LGBTQ e non ho altri commenti a riguardo".

Quando, a giugno 2020, esplose il polverone a seguito delle osservazioni anti-transgender della Rowling, Daniel Radcliffe fu tra i primi ad esporsi in favore della comunità e, nell'intervista, ha spiegato per quale motivo si è sentito in dovere d'intervenire pubblicamente.

Ho lavorato con il Trevor Project per 12 anni e mi sarebbe sembrata, non so, un'immensa codardia non dire qualcosa. Volevo provare ad aiutare le persone che sono state influenzate negativamente dai commenti. E dire che, se queste sono le opinioni di Jo, non vuol dire che siano le opinioni di tutti coloro che sono associati al franchise di Potter.

The Atlantic ha riferito che J.K. Rowling si è rifiutata di commentare.