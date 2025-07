Harrison Ford parla del suo ritorno come Red Hulk, ma la sua risposta potrebbe non piacere

News Cinema

Harrison Ford affronta il suo possibile ritorno nel Marvel Cinematic Universe dopo aver introdotto Red Hulk in Captain America: Brave New World, ma la sua risposta potrebbe non piacere ai fan.

Harrison Ford è un esperto di franchise. Dopo Indiana Jones e Star Wars, si è unito anche al Marvel Cinematic Universe grazie a Captain America: Brave New World che l’ha voluto come nuovo interprete di Thaddeus Ross, interpretato tempo addietro dal compianto William Hurt. Ma cosa ne sarà del suo Red Hulk? Questa domanda è stata posta anche ad Harrison Ford e l’attore, che non ama giri di parole, ha offerto una risposta secca.

Captain America: Brave New World, Harrison Ford tornerà come Red Hulk? La risposta dell’attore suggerisce una debole pista

Una volta dentro l’universo Marvel, tutte le star devono rispettare il silenzio o quantomeno strade alternative per rispondere a domande che prevederebbero un’esposizione troppo grande. Potrebbe essere questo il caso di Harrison Ford? All’attore è stato chiesto di recente se tornerà ad interpretare mai Red Hulk dopo quanto accaduto in Captain America: Brave New World e la sua risposta inizialmente non ha lasciato margine di dubbio. A Variety, ha risposto semplicemente: “No”. Poco dopo, però, ha anche commentato il suo potenziale ritiro dal mondo dello spettacolo: “No. Una delle cose che ho trovato attraenti nel lavoro di attore è che hanno bisogno anche di persone anziane per interpretare parti da anziani”.