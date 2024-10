Harrison Ford moderno tra Marvel e Shrinking: "lo so che ci sono altri film a parte i nostri degli anni Ottanta e Novanta"

News Cinema

A 82 anni sta per tornare nella seconda stagione di Shrinking su Apple TV+, ma anche come Thaddeus Ross in Captain America: Brave New World. Harrison Ford è instancabile, ma in due recenti interviste ribadisce il suo atteggiamento: non si ritiene una star, fa solo il suo mestiere e si diverte. E cerca di non avere pregiudizi.

Harrison Ford non dimostra i suoi 82 anni, nello spirito anche meno che nel fisico: sta per partire la seconda stagione della dramedy Shrinking su Apple TV+ e sarà prossimamente nel Marvel Cinematic Universe con Captain America: Brave New World, nei panni di Thaddeus Ross / Red Hulk. È davvero sempre sulla breccia, così GQ e Vanity Fair lo hanno intervistato, carpendogli considerazioni sulla Marvel, sullo star system e sul suo rilassato ma sempre curioso approccio al mestiere dell'attore. E non chiamatelo "star"!



Captain America: Brave New World: Il Primo Trailer in Italiano del Film Marvel - HD

Harrison Ford: "È stupido lamentarsi dei cambiamenti, senza partecipare"

Il commiato da Han Solo e Indiana Jones non ha segnato la fine di una carriera, anzi: giunto a 82 anni, Harrison Ford non potrebbe essere più attivo. Dal 16 ottobre torna al fianco di Jason Segel nell'apprezzato Shrinking, giunto alla seconda stagione. Il 12 febbraio lo vedremo entrare nel Marvel Cinematic Universe come Thaddeus Ross / Red Hulk in Captain America: Brave New World, ma dovrebbe anche apparire in Thunderbolts* il 30 aprile. Infaticabile davvero, però Ford in ogni intervista mantiene un distacco ironico: "Suppongo che dovrei starmene col culo su una poltrona, ma in realtà mi piace lavorare".

Ma alla sua età entrare in un mondo contemporaneo come quello Marvel non è strano? "Questo è il Marvel Universe, io qui sono solo di passaggio. [...] Capisco il fascino di film pure diversi da quelli che facevamo negli anni Ottanta e Novanta. [...] Le cose cambiano, mutano, vanno avanti. Siamo scemi se ci sediamo a rimpiangere il passato senza partecipare. [...] Devi fare qualcosa di meglio nel presente, tutto qui. Non sono quel tipo di persona."

Sagge le parole sul concetto di successo: "Hai un'esperienza personale con un progetto, poi c'è quello che gli succede sul piano commerciale. Non sempre le due cose coincidono, non sempre cerchi di farle coincidere, di razionalizzare l'esperienza. [...] Le ragioni per un film che va male possono avere molto poco a che fare col film in sé, magari c'entrano con le circostanze al momento dell'uscita. [...] A me interessa la qualità della scrittura, non importa il genere. Non importa se sia per la tv o per il cinema. Contano scrittura, storia, personaggio, l'esperienza emotiva per il pubblico o per me."

Ma adesso si butta anche nella commedia? Per quanto lo riguarda, non ne è mai uscito: "Per me tutto quello che ho fatto è una commedia. [...] Mi piace fare lo scemo, [...] le battute rappresentano la sorpresa in ogni cosa, in un film serio o in una commedia in streaming. [...] Trovare il senso dell'umorismo al momento giusto è ciò che ci rende possibile tirare avanti."

Secondo molti è l'ultima grande star hollywoodiana classica. È un ragionamento che non sopporta: "Fesserie. La questione non è se non ci sono più star del cinema. Ci sono attrici e attori fantastici che saltan fuori ogni giorno. Che poi diventino o meno star del cinema non è proprio il punto. Se i film hanno bisogno di star, le troveranno. Questa cazzata della star del cinema non l'ho mai capita. Sono un attore. Racconto storie. Faccio parte di un gruppo di lavoro, che collabora per raccontare storie. Sono un assistente narratore. Ecco chi sono." Leggi anche Indiana Jones e la maledizione dell'Ultima Crociata: le radici del Quadrante del Destino e del suo paradosso