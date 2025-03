Hans Zimmer spiega perché non ha composto per il Marvel Cinematic Universe o Star Wars

News Cinema

Hans Zimmer, grande compositore premio Oscar, uno dei più quotati a Hollywood, non ha mai lavorato nel Marvel Cinematic Universe ufficiale, né per Star Wars. Ospite del podcast Happy Sad Confused, ha spiegato perché. Coi supereroi ha già dato... e per quanto riguarda Star Wars è una questione di libertà.

Hans Zimmer è reduce dalla colonna sonora di Dune: Parte Due e Blitz, tra poco ascolteremo il suo lavoro ancora in F1: il compositore tedesco risorsa di Hollywood ha ormai una carriera che copre oltre trent'anni di musiche memorabili per blockbuster e non, ma quando è stato ospite dell'Happy Sad Confused podcast, ha dovuto rispondere a una curiosità. Perché non ha ancora lavorato per il Marvel Cinematic Universe o per Star Wars? Eppure legami importanti con la Disney, nell'epoca del Re Leone originale, li ha pure avuti... Hans risponde, con una certa ironia. Leggi anche Hans Zimmer non si ritira, il compositore premio Oscar: "I miei gusti? Beethoven e i Sex Pistols"

Hans Zimmer passa su Star Wars e Marvel Cinematic Universe, cerca cose nuove

Oscar per le musiche del Re Leone storico e Dune, Hans Zimmer è stato candidato alla statuetta dodici volte, a partire da uno dei suoi primi film hollywoodiani importanti, Rain Man. Con questa carriera inarrestabile, con alcuni dei suoi temi rimasti nella testa di tutti (Pirati dei Caraibi, solo per citarne uno), possibile che non si sia mai affacciato sul Marvel Cinematic Universe ufficiale o su Star Wars, che con la sua potenza orchestrale sembrerebbe così naturalmente nelle sue corde? A dir il vero, Zimmer ha sfiorato il mondo Marvel componendo per i film Fox o Sony come The Amazing Spider-Man 2 e X-Men: Dark Phoenix, però in effetti non ha mai lasciato il segno come ha fatto in casa DC con i Batman di Nolan o il tema di Wonder Woman. Come mai?

Me li hanno proposti, ma era sempre... diciamo che le tempistiche erano scomode. E onestamente, lo dico sul serio, sto cercando di fare cose diverse adesso. Voglio dire, ho fatto Batman, Superman, Spider-Man, pure Wonder Woman! Insomma, cosa vorreste che facessi, i personaggi minori? Suona arrogante che lo racconti io, ma una volta Kevin Feige [boss dei Marvel Studios, ndr] mi ha detto: "Hans, ma di che ti lamenti?" [...]

Per la faccenda di Star Wars, penso che Ludwig Göransson stia facendo cose molto interessanti [come il tema di The Mandalorian, ndr]. Quante cose interessanti puoi metterci dentro prima di farlo collassare, trovandoti con una roba che non è più Star Wars? Perché io mi ci vedrei al lavoro solo se lo potessi reinventare.