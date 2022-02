Halle Berry: rifare Tempesta o Catwoman? Perché no?

News Cinema

Promuovendo il nuovo Moonfall di Roland Emmerich, Halle Berry non si preclude un ritorno nei panni della Tempesta di X-Men o Catwoman.

Halle Berry sarà tra poco protagonista sui nostri schermi del Moonfall di Roland Emmerich, al fianco di Patrick Wilson e Josh Gad, ma è anche reduce dal successo su Netflix del suo debutto alla regia, Bruised. Insomma, Halle Berry è tornata sulla breccia e naturalmente non si è potuta esimere dal discutere di supereroi, perché di questi tempi il cinema dipende da loro più che mai... e Halle non è nuova al genere. Leggi anche Halle Berry, dopo il successo di Bruised, altri progetti con Netflix

Halle Berry: "Rivisiterei Catwoman o Tempesta"

Tra gli interpreti dell'imminente Moonfall, dal 17 marzo al cinema, Halle Berry ha promosso il film anche su ComicBook.com, e in quel contesto non poteva non rispondere a una domanda riguardante i suoi passati ruoli nei cinecomic, quando il genere stava ingranando. Halle ha visitato i fumetti Marvel, interpretando Storm / Tempesta in X-Men, X-Men 2, X-Men - Conflitto finale e X-Men - Giorni di un futuro passato, nonché il mondo DC, interpretando Catwoman nell'omonimo film, seppellito dai Razzie. Halle non vede differenze però, e anzi sa cosa rispondere se le domandano un ritorno in quei panni:

Rivisiterei uno qualsiasi di quei personaggi, li amavo tutti e sono sempre stata grata di averli interpretati e di aver fatto parte di quei grandi franchise. Sarei disposta a interpretarne di nuovo uno qualsiasi.

Non è esattamente una dichiarazione d'intenti, ma è interessante sapere che Halle non considera chiuso alcun capitolo. Alla luce di un Michael Keaton che torna Batman in The Flash, con Tobey Maguire e Andrew Garfield che recitano in Spider-Man No Way Home, "dire mai" non è stato mai così sconsigliabile.