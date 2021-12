Halle Berry, dopo il successo di Bruised, altri progetti con Netflix

News Cinema

Bruised, esordio alla regia di Halle Berry anche protagonista, sta piacendo su Netflix: la star ha firmato con il colosso dello streaming un contratto a lungo termine.

Da qualche giorno è disponibile su Netflix il film Bruised, debutto alla regia di Halle Berry, che ne è anche la protagonista: i risultati in termini di visualizzazioni si sono rivelati così soddisfacenti che il colosso dello streaming ha deciso di mettere sotto contratto l'attrice per altri progetti, di cui si occuperà anche come producer. Un bel rilancio per Halle. Ma com'è andato in effetti Bruised?

Bruised con Halle Berry, le ragioni dietro alla partnership con Netflix

Disponibile in Italia dal 24 novembre su Netflix, Bruised - Lottare per vivere, diretto e interpretato da Halle Berry, è risultato il film più visto sulla piattaforma nell'ultima settimana negli States, nonché il secondo film in lingua inglese più visto nel mondo, con visualizzazioni di 47.700.000 ore nei primi cinque giorni. Si può dire che Bruised, per il tipo di opera indipendente che rappresenta, non sarebbe probabilmente stato visto così tanto se fosse stato distribuito in sala, a parziale conferma di diverse voci nell'ambiente americano che danno i film a budget "medio" più adatti ai servizi di streaming. La questione è ancora ampiamente dibattibile, ma nel frattempo è di certo vero per Halle.

La star d'altronde aveva già scelto Netflix, perché nel prossimo futuro comparirà in due film per la piattaforma: il fantascientifico The Mothership di Matt Charman (del quale è inteprete e co-executive producer) e Our Man From Jersey, al fianco di Mark Wahlberg. Questi non sono ancora i progetti a cui si riferisce il nuovo contratto, e non sappiamo se Halle si cimenterà ancora dietro alla macchina da presa. Ci sembra però ormai assai probabile che accada, vista l'accoglienza riservata a Bruised.