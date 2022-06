Guy Ritchie dirigerà anche il remake live action di Hercules per la Disney

News Cinema

Dopo i due Aladdin, il regista britannico Guy Ritchie scelto per realizzare un altro remake in live action di un classico Disney: Hercules.

Avanti un altro! Dopo aver attinto per i suoi remake in live action ai classici animati, la Disney da un po' di tempo è passata a rivisitare i bellissimi film del cosiddetto Rinascimento disneyano degli anni Novanta. A Guy Ritchie, che ha già portato al cinema senza eccessivo sforzo il remake di Aladdin, che ha comunque incassato al box office mondiale oltre 1 miliardo di dollari (!), è stato affidato anche quello del film del 1997 Hercules.

Guy Ritchie: dopo Aladdin, ecco Hercules

Sarà dunque l'attivissimo regista britannico Guy Ritchie a riportare sullo schermo Hercules. La prima stesura del copione è a firma di Dave Callahan, ma la Disney è al momento alla ricerca di nuovi sceneggiatori per il film, che sarà prodotto dalla società di produzione dei Russo Brothers, la AGBO. Il film originale, diretto da Ron Clements e Jon Musker, si ricorda soprattutto per l'umorismo e per il fiammeggiante personaggio di Hades, il dio dell'oltretomba nemico di Ercole, doppiato in originale da James Woods e in italiano da Massimo Venturiello, mentre Zeus aveva la voce di Rip Torn in originale e da noi quella del grande Gianni Musy. Il personaggio del tozzo fauno Filottete, allenatore di Hercules, creato per Danny De Vito, fu doppiato da noi da Giancarlo Magalli, mentre il protagonista Ercole, nell'originale Tate Donovan, da noi ebbe la voce di Raoul Bova.

Non si sa ancora se anche il remake sarà un musical che riproporrà le canzoni originali o meno. Nel frattempo, sempre in tema degli altri rifacimenti Disney in live action, un rapido riassunto: Rachel Zegler sarà Biancaneve nel film diretto da Marc Webb, in cui Gal Gadot sarà la regina cattiva, mentre La Sirenetta, girato in Sardegna e diretto da Rob Marshall, uscirà in America il 29 maggio 2023, con Halle Bailey nel ruolo di Ariel, Javier Bardem in quello di re Tritone e l'Ursula di Melissa McCarthy.

