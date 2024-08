Gus Van Sant dirigerà di nuovo dopo 27 anni Ben Affleck e Matt Damon in Killing Gawker

News Cinema

Si riforma sul grande schermo la coppia da Oscar degli eterni amici Ben Affleck e Matt Damon: a dirigerli in Killing Gawker sarà Gus Van Sant, che li ha diretti proprio in Will Hunting - Genio ribelle.

Vi avevamo parlato ieri del film Killing Gawker, in cui Ben Affleck dovrà interpretare il celeberrimo wrestler Hulk Hogan nel film su una sua controversia giudiziaria, in cui lo affiancherà l'amico di sempre Matt Damon. La notizia più importante che emerge oggi, però, è che a dirigere il film (secondo fonti riportate dal solito "scooper" Jeff Sneider) sarà Gus Van Sant, regista del loro premiatissimo Will Hunting - Genio ribelle.

Gus Van Sant alla regia di Killing Gawker

Gus Van Sant tornerebbe dunque a dirigere in Killing Gawker il celebre duo di amici attori e sceneggiatori, anche se in questo caso il copione è stato scritto da Chris Randolph, che ha adattato per il cinema il libro di Ryan Holiday "Conspiracy: Peter Thiel, Hulk Hogan, Gawker, and the Anatomy of Intrigue". Speriamo che la notizia di Van Sant alla regia, data per certa dai siti americani, sia confermata ufficialmente, perché si tratterebbe del suo ritorno dietro la macchina da presa per un film in oltre sei anni. L'ultimo film firmato da Van Sant risale infatti al 2018, Don't Worry con Joaquin Phoenix e Rooney Mara.