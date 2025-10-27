Guillermo del Toro: l'Intelligenza Artificiale? "Neanche morto!"

News Cinema

Il regista di Frankenstein Guillermo del Toro morirebbe piuttosto che ricorrere all'Intelligenza Artificiale. Chi ne subisce il fascino, sostiene il regista, non è poi così lontano dal suo Victor Frankenstein.

In una recente intervista rilasciata durante la promozione di Frankenstein, Guillermo del Toro ha dichiarato che preferirebbe morire piuttosto che servirsi dell'Intelligenza Artificiale per un film. Ma non finisce qui, perché il regista messicano ha paragonato il crescente interesse dell'uomo contemporaneo per l’AI alla tracotanza del protagonista del suo adattamento del celebre romanzo gotico di Mary Shelley, e cioè Victor Frankenstein, magnificamente interpretato da Oscar Isaac.

Ricordiamo che il film, attualmente nelle nostre sale, è disponibile anche su Netflix, e che nel cast ci sono anche Jacob Elordi, Mia Goth, David Bradley e Christoph Waltz.

Guillermo del Toro contro l'Intelligenza Artificiale

Con la dolcezza che gli è propria, ma con grande fermezza, Guillermo Del Toro si è dunque espresso in merito all'Intelligenza Artificiale, che rischia di rivelarsi uno strumento piuttosto insidioso:

L'Intelligenza artificiale, in particolare l'Intelligenza artificiale generativa, non mi interessa né mai mi interesserà. Ho 61 anni e spero di potermene disinteressare fino al giorno in cui tirerò le cuoia. L'altro giorno qualcuno mi ha scritto un'email in cui diceva: "Che ne pensa dell'intelligenza Artificiale?". Ho risposto: "Neanche morto!".

Guillermo del Toro ci ha tenuto a spiegare che il vero pericolo non è l'Intelligenza Artificiale in sé ma la stupidità dell'uomo, che potrebbe servirsene in maniera sbagliata:

L'arroganza di Victor (Frankenstein) somiglia a quella dei tech bro. È come se fosse diventato cieco, creando qualcosa senza pensare alle conseguenze. Credo che dovremmo fermarci e riflettere su dove stiamo andando.

Per chi non ha familiarità con l’Intelligenza Artificiale, diremo che l'Intelligenza artificiale generativa è quella che crea nuovi contenuti. Quanto ai tech bro, si tratta di grandi imprenditori e leader di gruppi tecnologici diventati ricchissimi, ad esempio Elon Musk, Mark Zuckerberg e Jeff Bezos.

Guillermo del Toro non è l'unico che teme l'Intelligenza artificiale, che è stata una delle ragioni degli scioperi del sindacato degli attori USA SAG-AFTRA, l'ultimo dei quali, riguardante il settore videoludico, è terminato nel mese di luglio di quest'anno. Più di recente Zelda Williams, figlia del compianto Robin, ha protestato contro quanti le avevano inviato e continuavano a inviarle video con suo padre generati dall'AI. Numerosi appelli sono stati scritti e firmati dai lavoratori dell'industria dello spettacolo, fra cui, naturalmente, i doppiatori. E tuttavia che ci sono registi che non disdegnano l'Intelligenza Artificiale, ritenendola una risorsa fondamentale per ampliare gli orizzonti del cinema e dare corpo alla loro visione. Fra questi, Steven Spielberg, James Cameron, Ridley Scott e Alfonso Cuarón.