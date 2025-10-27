TGCom24
Home | Cinema | News | Guillermo del Toro: l'Intelligenza Artificiale? "Neanche morto!"
Schede di riferimento
Guillermo del Toro
Guillermo del Toro
News Cinema

Guillermo del Toro: l'Intelligenza Artificiale? "Neanche morto!"

Carola Proto

Il regista di Frankenstein Guillermo del Toro morirebbe piuttosto che ricorrere all'Intelligenza Artificiale. Chi ne subisce il fascino, sostiene il regista, non è poi così lontano dal suo Victor Frankenstein.

Guillermo del Toro: l'Intelligenza Artificiale? "Neanche morto!"

In una recente intervista rilasciata durante la promozione di Frankenstein, Guillermo del Toro ha dichiarato che preferirebbe morire piuttosto che servirsi dell'Intelligenza Artificiale per un film. Ma non finisce qui, perché il regista messicano ha paragonato il crescente interesse dell'uomo contemporaneo per l’AI alla tracotanza del protagonista del suo adattamento del celebre romanzo gotico di Mary Shelley, e cioè Victor Frankenstein, magnificamente interpretato da Oscar Isaac.
Ricordiamo che il film, attualmente nelle nostre sale, è disponibile anche su Netflix, e che nel cast ci sono anche Jacob Elordi, Mia Goth, David Bradley e Christoph Waltz.

Guillermo del Toro contro l'Intelligenza Artificiale

Con la dolcezza che gli è propria, ma con grande fermezza, Guillermo Del Toro si è dunque espresso in merito all'Intelligenza Artificiale, che rischia di rivelarsi uno strumento piuttosto insidioso:

L'Intelligenza artificiale, in particolare l'Intelligenza artificiale generativa, non mi interessa né mai mi interesserà. Ho 61 anni e spero di potermene disinteressare fino al giorno in cui tirerò le cuoia. L'altro giorno qualcuno mi ha scritto un'email in cui diceva: "Che ne pensa dell'intelligenza Artificiale?". Ho risposto: "Neanche morto!".

Guillermo del Toro ci ha tenuto a spiegare che il vero pericolo non è l'Intelligenza Artificiale in sé ma la stupidità dell'uomo, che potrebbe servirsene in maniera sbagliata:

L'arroganza di Victor (Frankenstein) somiglia a quella dei tech bro. È come se fosse diventato cieco, creando qualcosa senza pensare alle conseguenze. Credo che dovremmo fermarci e riflettere su dove stiamo andando.

Per chi non ha familiarità con l’Intelligenza Artificiale, diremo che l'Intelligenza artificiale generativa è quella che crea nuovi contenuti. Quanto ai tech bro, si tratta di grandi imprenditori e leader di gruppi tecnologici diventati ricchissimi, ad esempio Elon Musk, Mark Zuckerberg e Jeff Bezos.

Guillermo del Toro non è l'unico che teme l'Intelligenza artificiale, che è stata una delle ragioni degli scioperi del sindacato degli attori USA SAG-AFTRA, l'ultimo dei quali, riguardante il settore videoludico, è terminato nel mese di luglio di quest'anno. Più di recente Zelda Williams, figlia del compianto Robin, ha protestato contro quanti le avevano inviato e continuavano a inviarle video con suo padre generati dall'AI. Numerosi appelli sono stati scritti e firmati dai lavoratori dell'industria dello spettacolo, fra cui, naturalmente, i doppiatori. E tuttavia che ci sono registi che non disdegnano l'Intelligenza Artificiale, ritenendola una risorsa fondamentale per ampliare gli orizzonti del cinema e dare corpo alla loro visione. Fra questi, Steven Spielberg, James Cameron, Ridley Scott e Alfonso Cuarón.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Guillermo del Toro
Guillermo del Toro
Carola Proto
  • Giornalista specializzata in interviste
  • Appassionata di cinema italiano e commedie sentimentali
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Spike Lee riceverà la Stella della Mole al Torino Film Festival
news Cinema Spike Lee riceverà la Stella della Mole al Torino Film Festival
I migliori film in streaming di John Magaro, nel cast di The Mastermind
news Cinema I migliori film in streaming di John Magaro, nel cast di The Mastermind
Cinque film in streaming interpretati da Julia Roberts, star di After the Hunt - Dopo la caccia
news Cinema Cinque film in streaming interpretati da Julia Roberts, star di After the Hunt - Dopo la caccia
Belén, Dolores Fonzi dirige un solido legal drama che mette al centro il corpo delle donne e la violenza patriarcale
news Cinema Belén, Dolores Fonzi dirige un solido legal drama che mette al centro il corpo delle donne e la violenza patriarcale
Il Diavolo veste Prada, la rivale di Miranda Priestly ha tappezzato il suo bagno con le foto di Meryl Streep
news Cinema Il Diavolo veste Prada, la rivale di Miranda Priestly ha tappezzato il suo bagno con le foto di Meryl Streep
Springsteen: Liberami dal Nulla, Jeremy Allen White ha perso la voce interpretando la hit di The Boss
news Cinema Springsteen: Liberami dal Nulla, Jeremy Allen White ha perso la voce interpretando la hit di The Boss
40 secondi: il film di Vincenzo Alfieri vince due premi importanti alla Festa del cinema di Roma
news Cinema 40 secondi: il film di Vincenzo Alfieri vince due premi importanti alla Festa del cinema di Roma
June Lockhart è morta: la 'mamma' di Lassie, star dell'età dell'oro di Hollywood, aveva 100 anni
news Cinema June Lockhart è morta: la 'mamma' di Lassie, star dell'età dell'oro di Hollywood, aveva 100 anni
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Amore sulle Ali del Vento
Jack Reacher 2: Punto di non ritorno
Il negoziatore
The Last Witch Hunter - L'ultimo cacciatore di streghe
Come un uragano
Jungle
Boulevard
Una commedia sexy in una notte di mezza estate
Karol, un Papa rimasto uomo
La leggenda di Al, John e Jack
Sobibor - La Grande Fuga
Amore con interessi
Film stasera in TV