Guillermo del Toro è stato il regista di riserva per William Friedkin sul set di The Caine Mutiny Court-Martial

La producer di The Caine Mutiny Court-Martial, ultimo film del compianto William Friedkin, fuori concorso al Festival di Venezia, ha rivelato chi è stato il regista "di riserva" per il maestro, gravemente malato durante le riprese. Guillermo del Toro, in adorazione, sul set ci ha tenuto a non fare proprio nulla!