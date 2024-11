Guillaume Canet eroe d'azione nel trailer del film Netflix Ad Vitam

News Cinema

L'attore francese è anche co-sceneggiatore e produttore di questo film che debutterà in streaming sulla piattaforma il prossimo 10 gennaio. Ecco trailer e trama di Ad Vitam.

Attualmente nei nostri cinema nel ruolo di Luigi XVI in Le Déluge - Gli ultimi giorni di Maria Antonietta di Gianluca Jodice, Guillaume Canet sarà a brevissimo protagonista di un film di tutt'altro genere e in cui interpreterà un ruolo decisamente diverso da quello del monarca: l'eroe d'azione.

Il prossimo 10 gennaio debutterà in streaming su Netflix un action thriller che non solo lo vede protagonista ma anche sceneggiatore (con Rodolphe Lauga e David Corona) e produttore: il titolo è Ad Vitam.

Questa la trama ufficiale del film:

Dopo essere scampato a un tentato omicidio, Franck Lazarev deve trovare sua moglie Léo, che è stata rapita da un misterioso gruppo di uomini armati. Il suo passato come ex membro dell'unità d'elite della Gendarmeria nazionale francese (GIGN) riemerge ed è trascinato in un affare di stato che non riesce a controllare.

Nel cast del film ci sono anche Stéphane Caillard, Nassim Lyes, Zita Hanrot, Johan Heldenbergh, Etienne Guillou-Kervern e Alexis Manenti.

Ecco il trailer ufficiale originale di Ad Vitam.