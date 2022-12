Guardiani della Galassia Vol. 3: ecco il primo trailer del nuovo film Marvel

News Cinema

Mentre mancano 6 mesi all'arrivo al cinema, previsto per maggio 2023, del terzo e ultimo capitolo della saga, Guardiani della Galassia vol 3 si mostra nel suo primo trailer ufficiale.

Dopo le ben note traversie, James Gunn ha portato a termine il suo lavoro. Il terzo e ultimo capitolo della saga Marvel da lui creata per lo schermo sembra finalmente pronto a invadere le nostre sale nel mese di maggio 2023: lo provo l'arrivo online del primo trailer ufficiale di Guardiani della Galassia vol. 3, che potete guardare qui sotto:



Guardiani della Galassia Vol. 3: Il Primo Trailer Ufficiale del Film - HD

Nel menu di Guardiani della Galassia Vol. 3: il ritorno di Gamora (Zoe Saldana), che per ovvi motivi non sarà la stessa donna che abbiamo conosciuto nei primi due capitoli, rivelazioni sul passato di Rocket (Bradley Cooper) e l'arrivo tanto atteso di Adam Warlock (Will Poulter), preannunciato alla fine dl capitolo precedente, con Ayesha che preparava la sua vendetta contro la banda di Star-Lord.

Prima di guardare qui sotto il poster del film, riassumiamo il cast di Guardiani della Galassia Vol. 3, che comprenderà dunque Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Karen Gillan, Pom Klementieff, Elizabeth Debicki, Sean Gunn, e i nuovi arrivati Sylvester Stallone, Will Poulter, Chukwudi Iwuji, Daniela Melchior e Nico Santos.