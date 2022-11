Guardiani della Galassia Holiday Special: i film da recuperare prima della visione

News Cinema

Quali film recuperare prima di Guardiani della Galassia Holiday Special? A risolvere il mistero è James Gunn: il regista ha un elenco pronto da consultare per l'occasione.

I Guardiani della Galassia hanno realizzato uno dei desideri di James Gunn. Il regista, prima di salutare i Marvel Studios, ha potuto scrivere e dirigere uno speciale natalizio dedicato ad una delle squadre più eccentriche dell’MCU ed è disponibile in streaming su Disney+ a partire dal 25 novembre 2022. Le vacanze di Natale si avvicinano e, per entrare appieno nello spirito, il regista ha stilato un elenco prezioso per capire quali film recuperare prima della visione di Guardiani della Galassia Holiday Special. Ogni film ambientato nell’universo Marvel cela qualche sorpresa e ciò riguarda anche i Guardiani. Finora James Gunn ha realizzato tre film con la squadra guidata da Peter Quill, il cui Vol. 3 è ancora inedito. Tuttavia i Guardiani sono apparsi anche in altre pellicole e, per completezza, il regista ha voluto facilitare la visione con un elenco di quelle da recuperare.



Guardiani della Galassia Vol. 2: Il trailer ufficiale italiano - HD

Guardiani della Galassia Holiday Special: i film da recuperare secondo James Gunn

La banda di fuorilegge intergalattici più scoppiettante dell’universo Marvel dà il via alla stagione natalizia. L’obiettivo dei Guardiani in questo caso è regalare a Peter Quill una vera esperienza di Natale. Ma chi segue da tempo l’MCU sa bene che in genere ogni film è collegato ad altri. Per questo James Gunn ha voluto facilitare la visione dei telespettatori spiegando il suo punto di vista. A dire il vero, non ha preparato una lista vera e propria con dei titoli. Piuttosto è convinto che, per godersi lo speciale natalizio, non c’è bisogno di recuperare nessun altro film, neppure quelli dedicati ai Guardiani della Galassia. Una partenza piuttosto disinvolta per chi non ha avuto modo di guardare in passato i precedenti film della Marvel. A detta di James Gunn, è quindi fruibile da parte di tutti. Ma è anche vero che, per comprendere al meglio quanto narrato nello show (e soprattutto per quanto riguarda Gamora e la sofferenza di Peter Quill), bisognerebbe ripassare almeno qualche film Marvel.

James Gunn ha dato qualche spunto tramite Twitter, precisando che chiunque volesse approfondire il background dello speciale natalizio può recuperare i due film sui Guardiani della Galassia usciti finora e anche i film corali degli Avengers: Infinity War ed Endgame. Un ottimo punto di partenza, nonché ripasso disponibile su Disney+.

Perché recuperare i film prima dello speciale natalizio

Non sarà necessario a detta di James Gunn, ma è sempre utile rispolverare la memoria. Recuperando i primi due film di Guardiani della Galassia, il telespettatore può avere sicuramente più dettagli a portata di mano. Così come è importante dare uno sguardo agli ultimi due film degli Avengers. In Infinity War, infatti, si verifica un passaggio delicato che riguarda il futuro di Gamora. Attenzione: a seguire ci saranno spoiler. Nel terzo film degli Avengers, Gamora muore per mano di Thanos e quella perdita diventa insopportabile per Peter. In Endgame, invece, arriva una nuova versione di Gamora, dalla Terra-616, che non ha mai conosciuto Peter né il resto dei Guardiani. Nello speciale natalizio, i compagni di squadra di Peter cercheranno di tirarlo su di morale portandolo di nuovo sulla Terra, dov’è cresciuto, per trascorrere il Natale.