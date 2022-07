Guardiani della Galassia 3, Chris Pratt e James Gunn sono esaltati!

News Cinema

Chris Pratt ha detto di aver parlato con James Gunn, alle prese con un primo montato di Guardiani della Galassia vol.3... e ci riferisce le impressioni del regista sul risultato. È entusiasta.

C'è ancora molto da attendere per Guardiani della Galassia vol. 3, in arrivo al cinema nel maggio 2023: nel frattempo comunque vedremo da questa settimana Star Lord alias Chris Pratt e parte dei suoi soci in Thor: Love and Thunder, aspettando il "tagliando" del Guardians of the Galaxy Holiday Special, un regalino promesso su Disney+ a Natale. Pratt comunque ha raccontato a Digital Spy come procede la post-produzione del terzo capitolo. L'entusiasmo, come si suol dire in questi casi, è palpabile. Leggi anche Guardiani della Galassia vol.3, Nebula saluta i fan

Chris Pratt: Guardiani della Galassia vol. 3 è un vero capolavoro

Chris Pratt si è fatto contagiare da James Gunn, regista e sceneggiatore di Guardiani della Galassia vol. 3, così come di tutta la saga. Pratt, che è in questi giorni sempre nei panni di Star Lord in Thor: Love and Thunder, ha spiegato a Digital Spy come Gunn sia contentissimo di quello che sta vedendo al montaggio, mentre procede la postproduzione sul terzo capitolo, nuovo tassello del Marvel Cinematic Universe. Lui e Gunn hanno parlato e...

È favoloso. James Gunn ha appena visto un primo montato l'altro giorno. L'ho sentito ieri su FaceTime ed è molto, molto fiero del lavoro che tutti abbiamo fatto. Ha detto che è il nostro lavoro migliore. Ha molta, moltissima fiducia nel risultato. Il copione era fantastico. E posso dire in totale sicurezza che ha fatto un vero capolavoro, non vedo l'ora che la gente lo veda. È James Gunn. Ha fatto tutti e tre i film, una cosa rara e molto speciale quando si parla di trilogie blockbuster.