Gremlins 3 è pronto, manca l'ok di Steven Spielberg! Zach Galligan: "Tutto merito di Beetlejuice 2!"

Dopo tre decenni di assenza dal grande schermo, il franchise di Gremlins potrebbe tornare in auge. Secondo l'attore Zach Galligan, il successo di Beetlejuice Beetlejuice ha spinto la Warner Bros a dare il via libera a Gremlins 3: ecco tutto quello che sappiamo sul ritorno delle caotiche e dispettose creature.

Quando Gremlins 2: La nuova stirpe uscì nei cinema, nel 1990, fu un vero e proprio disastro commerciale, oltre che una cocente delusione per il pubblico. Per il franchise nato dalla penna di Chris Columbus e portato sullo schermo da Joe Dante nel 1984, sembrava finita e, col passare degli anni, la prospettiva di un terzo film di Gremlins è diventata un sogno irrealizzabile. Viviamo tuttavia in un'epoca in cui i sequel di grandi cult del passato sono una vera e propria moda. A tal proposito, è proprio grazie a recenti successi quali Beetlejuice Beetlejuice (2024) di Tim Burton che Gremlins 3 è ad un passo dal trasformarsi in realtà. L'annuncio arriva da Zach Galligan, interprete del protagonista Billy Peltzer.

Secondo le indiscrezioni, la sceneggiatura di Gremlins 3 sarebbe già sulla scrivania del produttore esecutivo Steven Spielberg, in attesa di approvazione. Galligan, si diceva, afferma che il terzo capitolo vedrà la luce grazie al successo del sequel di Beetlejuice, cult degli Anni Ottanta con protagonista Michael Keaton. Beetlejuice Beetlejuice, interpretato da Winona Ryder e Jenna Ortega, ha ottenuto recensioni per lo più positive e ha incassato ben 452 milioni di dollari al botteghino.

Gremlins 3, la sceneggiatura è pronta ed è 'merito' di Beetlejuice, Beetlejuice

Intercettato al Comic-Con di San Diego, Zach Galligan ha confermato, come riportato da Variety, che la sceneggiatura di Gremlins 3 è pronta!

Siamo in attesa che il signor Spielberg la legga e la approvi. Ma potete ringraziare il successo di Beetlejuice Beetlejuice.

L'attore ha aggiunto che Warner Bros. era da tempo estremamente interessata a far rivivere il franchise insieme alla Amblin Entertainment di Steven Spielberg, dal momento che le due società avevano già collaborato a Gremlins del 1984 e al suo sequel del 1990. Pertanto, un terzo capitolo potrebbe concretizzarsi molto presto, se Spielberg darà il benestare.

Gremlins 3, Chris Columbus dirigerà il terzo capitolo del franchise?

Chi tornerà in Gremlins 3? Zach Galligan, ovviamente. Punto interrogativo sul regista Joe Dante e sulla co-protagonista Phoebe Cates. Dante non dirige un film dal 2014, anno in cui uscì il piacevole Burying the Ex. Gremlins è stato il più grande successo nella carriera del regista, che ha diretto anche il fallimentare sequel (che ha incassato solo 41,5 milioni di dollari).

Lo scorso aprile, la co-CEO di Warner Bros., Pamela Abdy, ha confermato che Gremlins 3 fosse ufficialmente in fase di sviluppo con Chris Columbus a bordo. Il coinvolgimento del regista di Harry Potter e la Pietra Filosofale, nonché sceneggiatore del primo Gremlins, è un ottimo segnale. Non è da escludere che l'autore possa sdoppiarsi e prendere in mano le redini del sequel anche dietro alla macchina da presa. La prima volta che Columbus ha anticipato di essere al lavoro su un terzo capitolo della saga, più dark e contorto, risale al 2017, ma non è chiaro se, al vaglio di Spielberg, ci sia la stessa versione della sceneggiatura o una storia completamente nuova .