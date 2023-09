Gran Turismo, il video backstage sulla vera storia di Jann che ha ispirato il film

News Cinema

Gran Turismo: La storia di un sogno impossibile, già nelle sale italiane, rilegge la vita di Jann Mardenborough, un ragazzino virtuoso del videogioco Playstation, deciso a mettersi alla prova nel mondo reale. Un backstage ce la racconta rapidamente.

Gran Turismo: La storia di un sogno impossibile si basa su una vicenda reale, quella di Jann Mardenborough, appassionato giocatore del titolo Playstation, deciso a portare su una vera pista la sua disinvoltura al volante virtuale. Vi mostriamo una video featurette dedicata a questa particolare vicenda, con gli attori protagonisti del film di Neill Blomkamp già nelle sale italiane: Archie Madekwe, David Harbour, Orlando Bloom.



Gran Turismo: La storia di un sogno impossibile: La vera storia di Jann: interviste sul set ai protagonisti del Film - HD

Gran Turismo, dal virtuale al reale, un film per l'avventura di Jann