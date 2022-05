Good Luck to You, Leo Grande: Emma Thompson ingaggia un gigolò nel trailer del film

News Cinema

Emma Thompson è protagonista della delicata commedia Good Luck to You, Leo Grande, storia di una donna non più giovane e di un gigolò. Del film è appena uscito il delizioso trailer.

Una favolosa e autoironica Emma Thompson è la protagonista di una commedia intitolata Good Luck to You, Leo Grande che è stata presentata con successo all'ultimo Sundance Film Festival. Al suo fianco troviamo l'irlandese Daryl McCormack, che in due stagioni della serie Peaky Blinders ha interpretato il ruolo di Isaiah Jesus. La particolarità di questo film, di cui è appena stato diffuso il trailer, è la trama, spiritosa e perfettamente al passo con i tempi.

Good Luck to You, Leo Grande: la trama

Diretto dall'australiana Sophie Hyde, regista di documentari e serie tv, Good Luck to You, Leo Grande racconta la storia di una vedova in pensione di nome Nancy Stokes (Emma Thompson) che, dopo un matrimonio lungo e noioso, vuole scoprire finalmente tutte le gioie del sesso. Per questo assolda un giovane gigolò di nome Leo Grande (Daryl McCormack) per una notte di passione. Il film arriverà nelle sale britanniche il 17 giugno. Da noi verrà distribuito dalla BIM in una data da definirsi.

Good Luck to You, Leo Grande: il trailer

Il trailer di Good Luck to You, Leo Grande è uno spasso, oltre alla dimostrazione che Emma Thompson, che non è più una ragazzina, visto che ha 63 anni, non ha nulla da invidiare a una donna più giovane. E’ un splendida forma e ha fascino da vendere.