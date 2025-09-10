TGCom24
Good Boy, il nuovo poster dell'horror con un cane come protagonista
News Cinema

Good Boy, il nuovo poster dell'horror con un cane come protagonista

Domenico Misciagna

Il nuovo poster dell'horror Good Boy, che aveva già fatto sensazione col primo trailer, sottolinea la qualità principale del film di Ben Leonberg: la "solita" storia di una casa infestata... ma è un cane l'unico ad accorgersi della minaccia. E vediamo tutto dal suo punto di vista.

Good Boy, il nuovo poster dell'horror con un cane come protagonista

Sarà che l'horror è un genere sempre molto popolare, sarà che cani e gatti dominano la rete, ma da quando è stato diffuso il primo trailer di Good Boy, il film di Ben Leonberg diventa virale a ogni nuovo materiale promozionale diffuso: ora tocca a un poster che conferma la simpatia del suo protagonista a quattro zampe, ma anche il gusto dello humor nero da parte degli autori. Sulla testa del povero Indy (questo il nome del cane) non sta arrivando una carezza, ci permettiamo di presumere. Negli Stati Uniti il lungometraggio arriva il 3 ottobre, un po' in anticipo su Halloween, ma se tutto va per il verso giusto al botteghino, l'onda potrebbe essere lunga.

Good Boy, case infestate e cani che se ne accorgono prima di tutti

"Fidatevi dei suoi istinti": certamente in Good Boy converebbe all'uomo Todd fidarsi del suo cane Indy, perché quando si trasferiscono nella tipica inquietante casa isolata in campagna, il proverbiale miglior amico è il primo a notare un'infestazione sovrannaturale che potrebbe costare la vita a Todd. Attivo nel mondo dei cortometraggi horror o fantascientifici da una decina d'anni, Ben Leonberg debutta adesso alla regia di un lungometraggio proprio con Good Boy, scrivendone il copione con il socio Alex Cannon, spalleggiato dall'Independent Film Company, che si occupa della distribuzione negli USA. Nonostante il film duri solo 70 minuti, ha richiesto ben quattrocento giorni di riprese, spalmate su tre anni: la ragione era nella complessità di ogni inquadratura, costruita sul punto di vista del cane, con le camere a seguirlo, quando non erano proprio montate sull'animale. Animale che per inciso non avrà subito alcun maltrattamento: Good Boy diventa un monumento di un sodalizio anche al di là della storia, perché Indy è nella vita reale il cane di Ben Leonberg. Potrebbe portargli fortuna: quel volpone di Oren Peli girò Paranormal Activity direttamente in casa sua. Ulteriore testimonianza che, oltre ai mezzi, conta anche il modo in cui sai guardare e trasfigurare con piccoli tocchi la realtà, persino quella più prossima a te.
Tutto ciò a patto che Indy alla fine del film non muoia: il boom di ricerche per conoscere in anticipo questo "dettaglio" suggerisce che per il potenziale pubblico la cosa abbia già un enorme peso.

Ultime News
