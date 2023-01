Golden Globe 2023 - Ke Huy Quan e la dedica a Steven Spielberg: "Grazie per avermi dato un'opportunità da bambino"

News Cinema

Ke Huy Quan, che ha esordito a 13 anni in Indiana Jones e il tempio maledetto, ha vinto il Golden Globe come miglior attore non protagonista per Everything Everywhere All at Once. Durante la Cerimonia, l'attore ha rivolto un pensiero a Steven Spielberg - presente in platea -, il quale è stato il primo a credere in lui sin da bambino.

Everything Everywhere All at Once - film rivelazione della scorsa stagione cinematografica - non è riuscito a conquistare il Golden Globe per il miglior film commedia/musical, battuto da Gli Spiriti dell'Isola. La pellicola dei The Daniels, quindi, si è dovuta quindi "accontentare" dei due riconoscimenti ottenuti dai suoi interpreti, Michelle Yeoh e Ke Huy Quan - premiati rispettivamente come miglior attrice protagonista per un film commedia e miglior attore non protagonista. Quan ha quindi soffiato la statuetta a colleghi del calibro di Brad Pitt (Babylon), Eddie Redmayne (The Good Nurse) e Brendan Gleeson - candidato, insieme a Barry Keoghan, per Gli Spiriti dell'Isola.



Everything Everywhere All at Once: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Ke Huy Quan ricorda gli esordi della sua carriera e ringrazia Steven Spielberg

Ke Huy Quan ha cominciato a recitare sin da bambino, esordendo - a soli 13 anni - in Indiana Jones e il tempio maledetto, secondo capitolo della fortunata saga con Harrison Ford. Primo ragazzino di origine asiatica ad ottenere successo nel cinema americano, Quan ha inoltre preso parte a I Goonies e a qualche pellicola minore, per poi sparire nel dimenticatoio. La sua vittoria per il ruolo del goffo marito di Michelle Yeoh - e delle sue "varianti" - in Everything Everywhere All at Once ha quindi rappresentato la sua possibilità di riscatto e l'occasione per ripercorrere le origini della sua carriera. Durante il suo discorso di accettazione del Golden Globe 2023, l'attore ha infatti rivolto un pensiero a Steven Spielberg - presente in platea -, il quale è stato il primo a credere in lui sin da bambino:

Sono stato educato a non dimenticare mai da dove vengo e a ricordare sempre chi mi ha dato la mia prima opportunità. Sono così felice di vedere Steven Spielberg qui stasera. Steven, grazie (....) Crescendo, ho iniziato a chiedermi se fosse stata solo fortuna. Per tanti anni ho avuto paura di non avere più niente da offrire. Qualunque cosa facessi, non avrei mai superato quello che ho raggiunto da bambino.

Quan ha poi ribadito di essersi sentito grato e fortunato ad aver esordito da bambino in una produzione diretta da Steven Spielberg. Il regista, dal canto suo, ha portato a casa ben due riconoscimenti - per la miglior regia e per il miglior film drammatico, The Fabelmans. La saga di Indiana Jones è poi continuata con altri due capitoli diretti da Spielberg. Dal 30 giugno 2023 sarà invece in sala Indiana Jones e la ruota del destino, per la regia di James Mangold. È inoltre in fase di sviluppo una serie per Disney+, di cui al momento non si conoscono i dettagli. Ke Huy Quan ha però espresso il desiderio di poter far parte dello show. La vittoria ai Golden Globe 2023 potrebbe quindi essere il nuovo trampolino di lancio della carriera dell'attore.