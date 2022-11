La Legendary di Dune e Godzilla passa alla Sony, abbandona la Warner Bros.

News Cinema

Piccolo colpo di scena tra major: la Legendary Pictures ha deciso di passare dalla partnership con la Warner Bros. a quella con la Sony. Cosa c'è dietro? Cosa implica per Dune 2 e i prossimi film di Godzilla?

Maretta tra le major hollywoodiane: la Legenday Pictures, dietro a successi come Dune di Denis Villeneuve e il MonsterVerse con Godzilla e King Kong, ha deciso di chiudere i rapporti commerciali storici con la Warner Bros., per avviare una collaborazione con la Sony Pictures. In attesa del sequel di Godzilla vs. Kong e soprattutto di Dune - Parte 2, ci si domanda se questa decisione avrà ripercussioni sui film che gli appassionati attendono. La risposta fortunatamente è negativa, vediamo perché.

Dune Parte 2 confermato per il 2023, Godzilla vs. Kong 2 nel 2024, sempre via Warner Bros.