Godzilla e Kong, al via le riprese del nuovo sequel

Il MonsterVerse continua ad espandersi: stando alle recenti dichiarazioni di Kaitlyn Dever, il nuovo sequel di Godzilla e Kong avrebbe avviato le riprese.

Dopo Godzilla e Kong – Il nuovo impero, il franchise ha annunciato da tempo un diretto sequel le cui riprese hanno ufficialmente ottenuto il semaforo verde. La produzione di Godzilla x Kong è attualmente in corso, per cui il franchise del MonsterVerse si espanderà molto presto con un nuovo capitolo con protagonisti i due Titani.

Godzilla x Kong, Kaitlyn Dever conferma che le riprese del sequel sono attualmente in corso

Dopo il successo al botteghino di Godzilla e Kong – Il nuovo impero approdato in sala nel 2024, è in arrivo un nuovo sequel attualmente in fase di lavorazione. Pur non avendo ancora rivelato il titolo ufficiale, il progetto sarebbe ufficialmente in cantiere, almeno stando alle recentissime dichiarazioni di Kaitlyn Dever. L’attrice è una delle più importanti new entry del franchise del MonsterVerse e ha raccontato a 7News Australia che le riprese sono attualmente in corso. Star del momento, la Dever è impegnata anche con la promozione della seconda stagione di The Last of Us, ma ha comunque spezzato una lancia a favore di Godzilla x Kong: “Sto girando un altro film nel Queensland in questo momento, quindi sono appena passata da Sydney per questo tour stampa e poi tornerò dritta lì”, ha anticipato. L’attrice non ha citato la natura del progetto in sé ma, quando l’è stato chiesto se si trattasse di Godzilla x Kong, ha confermato il tutto.

Il progetto ha subito alcuni cambiamenti dietro le quinte a partire dalla regia capitata tra le mani di Grant Sputore, con il supporto di una sceneggiatura firmata da Dave Callaham. Con la produzione di Legendary Pictures e Warner Bros. Pictures che si occuperà della distribuzione, per il MonsterVerse questo rappresenta il suo sesto film di spicco. Il cast coinvolgerà anche altre novità come Delroy Lindo e Matthew Modine. Pur non avendo specificato il titolo, il prossimo capitolo di Godzilla x Kong ha già individuato la sua data d’uscita fissata per marzo 2027.