Gli spiriti dell'isola e i BTS, scontro al boxoffice italiano del weekend

Gli spiriti dell'isola, candidato agli Oscar, ha il primo posto al boxoffice italiano del weekend, ma calcolando gli incassi sui cinque giorni, avrebbe vinto il secondo in classifica, il film concerto BTS: Yet to Come della band sudcoreana.

Situazione particolare al boxoffice italiano del weekend, perché i dati Cinetel ci raccontano di due vincitori quasi contemporanei. Al primo posto troviamo infatti Gli spiriti dell'isola di Martin McDonagh, la simbolica storia di un'amicizia naufragata nell'Irlanda del 1923, interpretata da Colin Farrell e Brendan Gleeson: le nove nomination all'Oscar 2023 hanno incuriosito spettatori per 709.000 euro. Il film ha incassato per ora nel mondo 33 milioni di dollari, a fronte di un modesto budget di 20.



Gli Spiriti dell'Isola: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Il secondo posto della classifica italiana varrebbe tuttavia un primo, perché se Gli spiriti dell'isola ha vinto sui quattro giorni, il film concerto BTS: Yet to Come, palcoscenico dell'idolatrata band sudcoreana, sui cinque giorni ha portato a casa quasi 800.000 euro (679.000 nel weekend). Si trattava di un'uscita evento tra il 1° e il 5 febbraio, quindi forse anche l'esclusività deve aver pesato sulla decisa affluenza.



BTS: Yet To Come In Cinemas: Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Scende dalla seconda alla terza posizione Il primo giorno della mia vita, dove Toni Servillo è un uomo misterioso che cerca di risollevare le crisi di quattro personaggi, nel film di Paolo Genovese: nel fine settimana ha registrato altri 554.000 euro, per un totale finora di 1.643.700.

Ritroviamo al quarto posto Avatar: La via dell'acqua: non c'è più molto da dire sui record di Avatar 2, che con ulteriori 466.300 euro raggiunge i nostrani inarrivabili 43.907.000, mentre in tutto il mondo fa girare la testa con 2.174.420.000 dollari (fonte Boxofficemojo).

Esordio direttamente in quinta posizione per Asterix & Obelix: Il regno di mezzo, nuova avventura dal vero basata sui fumetti di Goscinny & Uderzo, ma questa volta non "tratta": il film di e con Guillaume Canet (che interpreta Asterix) è il primo a soggetto originale. La partenza italiana è da 462.100 euro.

Da notare che l'inquietante Bussano alla porta di M. Night Shyamalan con Dave Bautista non è riuscito a entrare nella cinquina, accontentandosi di un debutto italiano al sesto posto, da 420.000 euro.



Il box office completo del weekend