Gli occhi del diavolo: il trailer italiano dell'inquietante horror demoniaco, al cinema dall'1 dicembre

News Cinema

Distribuito da Eagle Pictures arriva al cinema il primo dicembre un altro inquietante horror, Gli occhi del diavolo, dello specialista Daniel Stamm. Ecco il trailer.

Arriverà nei cinema italiani, distribuito da Eagle Pictures, un altro interessante horror. Si tratta di Gli occhi del diavolo, del regista Daniel Stamm, vero e proprio specialista del genere, per cui ha diretto L'ultimo esorcismo e Into the Dark al cinema e Scream: la serie e Fear the Walking Dead in tv. Del suo nuovo film, interpretato da Jacqueline Byers, Colin Salmon, Christian Navarro, Lisa Palfrey, Nicholas Ralph e dai veterani Ben Cross, Virginia Madsen e Tom Forbes, è appena arrivato il trailer ufficiale italiano, che vi mostriamo.

Gli occhi del diavolo: la trama

Secondo i recenti rapporti del Vaticano, negli ultimi anni i casi di possessione demoniaca sono aumentati in modo significativo. Per preparare i sacerdoti a fronteggiare il Male, la Chiesa Cattolica ha riaperto segretamente le scuole di esorcismo. Gli occhi del diavolo è ambientato proprio in una di questa scuole dove la giovane Suor Ann crede fortemente che compiere esorcismi sia la sua vocazione, sebbene siano autorizzati solo i sacerdoti ad eseguirli. Uno dei professori percepisce il dono speciale della donna e le consente di essere la prima suora a studiare e ad assistere al rituale. Ma dopo aver visto negli occhi il Diavolo, Suor Ann capirà che la sua anima e la sua stessa vita sono in grave pericolo poiché le forze demoniache che combatte sono strettamente connesse con il suo passato.