Gli intimacy coordinator votano l'entrata nel sindacato SAG-AFTRA

Dopo il #metoo si è fatta strada da Hollywood al resto del mondo la figura dell'intimacy coordinator, cioè chi sul set suggerisce strategie per evitare imbarazzi o abusi durante le scene più intime. La nuova categoria ha votato a maggioranza l'entrata nel sindacato SAG-AFTRA, che già le aveva aperto le porte. Cosa comporta?

L'argomento "intimacy coordinator" è molto discusso, a volte seriamente, a volte con più ironia: si tratta di una figura recente che, a partire da Hollywood per arrivare anche in Italia, si occupa sul set di supervisionare l'atmosfera ottimale per la realizzazione di scene intime, evitando abusi, molestie e movimenti non voluti. Negli USA la loro associazione ha appena votato a maggioranza l'entrata nel sindacato SAG-AFTRA. In concreto, cosa potrebbe comportare per le major?

Il sindacato SAG-AFTRA accoglie la figura dell'intimacy coordinator

Sempre in prima linea per difendere i diritti di attori e attrici davanti alle major hollywoodiane, il sindacato SAG-AFTRA (acronimo per "Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists") aveva presentato al National Labor Relations Board una richiesta per aprire le porte della sua rappresentanza agli intimacy coordinator. Ottenuta la disponibilità nei mesi scorsi, ieri è stato annunciato ufficialmente che l'entrata nella SAG-AFTRA è stata votata a maggioranza. A questo punto si attende il passo successivo, perché la SAG-AFTRA dovrà presentare una proposta di contratto all'Alliance of Motion Picture and Television Producers, l'associazione dei produttori a Hollywood: in concreto, significa la definizione di salario minimo, contributi e assicurazione sanitaria. Da cinque anni esperti ed esperte delle dinamiche più intime sul set stavano lavorando per diventare meno facoltativi per le major: va però notato che un obbligo legale di assumere un intimacy coordinator per uno studio ancora non esiste, anche se la SAG-AFTRA suggerisce nel contratto regolamentare che le major "si sforzino il più possibile" di creare un ambiente di lavoro senza abusi. Naturalmente Hollywood si è adeguata a prescindere, per un sincero rispetto delle effettive esigenze successive alla presa di coscienza del #metoo, e forse (ci permettiamo di immaginare, ricordando la paranoia delle major) per tutelarsi contro cause legali e denunce.