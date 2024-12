Gli Aristogatti: 5 curiosità sul classico animato Disney

News Cinema

Gli Aristogatti di Wolfgang Reitherman, uscito nel 1970, è considerato uno dei superclassici più amati dai fan dei Walt Disney Animation Studios. Vi proponiamo cinque curiosità sul film di animazione.

Chi non conosce gli Aristogatti, anzi chi non ha un ricordo d'infanzia legato a questo elegantissimo e ironico film di animazione, realizzato dai Walt Disney Animation Studios (loro nome attuale) nel lontano 1970? Anche per chi lo conosce a menadito, anche per chi adegua le sue mosse di ballo a quelle di Georges, o passeggia seguendo il ritmo di Adelina & Guendalina, ecco cinque curiosità sul classico animato.



Gli Aristogatti: Il trailer italiano della riedizione 2013

Cinque curiosità sugli Aristogatti, l'immortale classico Disney con Minou, Matisse e Bizet

1 - Non è immediato per chi ama Gli Aristogatti solo da spettatore, però molti appassionati di animazione, e a maggior ragione i fan della Disney animata, sanno che è legato a un aspetto un po' malinconico. Fu infatti l'ultimo lungometraggio animato dei Walt Disney Animation Studios a essere approvato (ma non seguito) dallo stesso Walt, deceduto alla fine del 1966. Il libro della giungla, uscito nel 1967, si era avvalso di un suo sostegno creativo pressocché costante, persino inusuale nell'ultimo periodo della sua vita, però la lavorazione effettiva degli Aristogatti cominciò quando Disney era già deceduto. Al regista Wolfgang Reitherman, che aveva già codiretto La carica dei 101 (1961) e firmato da solo La spada nella roccia (1963) e appunto Il libro della giungla, spettò l'onere di far proseguire la tradizione animata della casa. A sostenerlo c'erano quattro grandi capi-animatori, Milt Kahl, Frank Thomas, Ollie Johnston e John Lounsbery, in grado di reggere anche i soggetti più esili con la forza delle loro caratterizzazioni. Walt, poco prima di morire, aveva gradito il trattamento generale: in quel periodo tuttavia lo studio non si poteva permettere di gestire due film animati in contemporanea, e c'erano da terminare prima le avventure di Mowgli.

2 - La canzone dei titoli di testa, "The Aristocats", fu uno degli ultimi lavori dei fratelli Richard & Robert Sherman, poco inclini a lavorare ancora per lo studio, legati com'erano stati a Walt. La pensarono come un omaggio a Maurice Chevalier, e si pensò davvero di chiederne l'esecuzione al celebre cantante francese, sulla carta in quel momento in pensione. Chevalier, che sarebbe scomparso di lì a poco nel '72, accettò dopo aver ascoltato una demo in cui Richard con molta ironia cantava con un pesante accento francese, per fargli il verso.

3 - Ma cosa c'entra in un film americano, ambientato a Parigi, un gatto che parla con accento romanesco (con la voce italiana di Renzo Montagnani) e si definisce "Romeo er mejo der Colosseo"? L'interpretazione originale, a cura del Phil Harris che aveva doppiato Baloo e avrebbe doppiato Little John, è irlandese: il gatto si chiama Thomas O'Malley, con un cognome che rafforza lo stereotipo. La caratteristica sarebbe evaporata nella versione italiana, così si decise di puntare su un sapore dialettale nostrano. E in Italia gatto chiama Roma, c'è poco da fare!

4 - "Tutti quanti voglion fare il jazz". Eh già. Tanto lo voglion fare, che Reitherman e gli altri autori del film pensarono la parte di Scat Cat addirittura per Louis Armstrong. Il grande musicista e performer aveva peraltro nel 1968 registrato un'irresistibile versione di "The Bare Necessities" del Libro della Giungla ("Ti bastan poche briciole"), un ascolto che vi consigliamo. Purtroppo però la salute di Armstrong si stava già deteriorando, così fu Scatman (nomen omen) Crothers a imitarlo, dando la voce al personaggio.

5 - I micini Minou, Matisse e Bizet non si chiamano così nella versione originale, dove sono invece rispettivamente Marie, Toulouse e Berlioz. Immaginiamo le modifiche siano state dovute soltanto alla musicalità dei loro nomi in italiano, perché comunque si è seguita la stessa logica, grossomodo: pittori erano Henri Matisse e Henri de Toulouse-Lautrec, compositori erano Georges Bizet e Hector Berlioz.