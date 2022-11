Gli Agenti dell'Atlas potrebbero diventare un cartoon Marvel - Disney?

News Cinema

Il coregista di Raya e l'ultimo drago e dell'imminente Strange World, ha espresso il suo desiderio di lavorare su un marchio Marvel che gli sta a cuore: Gli Agenti dell'Atlas. Potrebbe esistere un film di animazione, magari dei Walt Disney Animation Studios, in stile Big Hero 6?

Il rapporto tra la Marvel in forma audiovisiva e l'animazione non è vissuto solo nelle serie animate per la tv, ma ha toccato di recente progetti più corposi come What if...? su Disney+ (nel canone del Marvel Cinematic Universe) e il vincitore dell'Oscar Spider-Man: Un nuovo universo della Sony Pictures Animation. Prima ancora, i Walt Disney Animation Studios avevano esplorato un marchio meno noto, adattandolo addirittura nel canone ufficiale dei lunghi animati dello studio: Big Hero 6. Ora uno dei coregisti di Strange World, al cinema dal 23 novembre, esprime un suo desiderio per un'altra trasposizione... Leggi anche Spider-Man: Across the Spider-Verse: è Spot il villain del film

Agenti dell'Atlas un film dei Walt Disney Animation Studios targato Marvel?

Cosceneggiatore di Raya e l'ultimo drago, coautore anche alla regia dell'imminente Strange World, 61° lungometraggio animato del canone ufficiale dei Walt Disney Animation Studios, Qui Nguyen sogna un altro adattamento Marvel sulla scia di Big Hero 6. Il ghiaccio tra la tradizione Marvel e quella Disney era stato già rotto in quel modo dal film del 2014, espanso da una serie tv e dalla miniserie di corti Baymax! su Disney+. Qui pensa in questo caso a una versione cinematografica animata degli Agenti dell'Atlas, un meno noto team di supereoi (meno noto almeno ai non-idefessi fan marveliani): debuttò nei fumetti nel lontano 1978, proprio nella serie di comic book What If, ma ha poi avuto un albo periodico ad essa dedicato tra il 2006 e il 2009. La novità è che il marchio è stato rilanciato nel 2019 in una chiave multietnica, e in quella forma le pubblicazioni sono ancora in corso. Chiacchierando con Screen Rant, Nguyen ha detto:

Mi piacerebbe adattarlo, ma dobbiamo intenderci: di quale versione parliamo? Perché c'è la versione più vecchia dove ci sono i vecchi supereroi, poi c'è la versione più nuova che mi comunica sul serio qualcosa, con Shang-Chi, Jimmy Woo, Silk e tutti quei personaggi che sarebbero fantastici. Credo comunque che quelli ai Marvel Studios abbiano la situazione sotto controllo sui loro personaggi, da quelle parti.