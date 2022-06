Spider-Man: Across the Spider-Verse: è Spot il villain del film

News Cinema

Svelati nome e identità dell'arcinemico di Miles Morales in Spider-Man: Across the Spider-Verse, sequel di di Spider-Man - Un Nuovo Universo. Il suo nome è Spot, in italiano Macchia. Lo vedremo in azione a giugno del 2023.

Dobbiamo pazientare ancora un bel po’ per vedere in sala di Spider-Man: Across the Spider-Verse, sequel di Spider-Man - Un Nuovo Universo, ma nel frattempo arriva una notizia che ci rallegrerà senza dubbio: l'identità del villain con cui Miles Morales dovrà lottare. Si tratta di un signore piuttosto spaventoso tutto bianco e con delle macchie nere che però sono buchi. Il suo nome è Spot (da noi Macchia).

Se siamo in possesso di questa preziosa informazione è grazie al Festival Internazionale dell’Animazione di Annecy, dove è stata fatta una presentazione con i fiocchi durante la quale sono state mostrate immagini inedite perché non contenute nel teaser del film che ormai conosciamo a memoria. C’è poi un Tweet dell’account ufficiale del film che coloro che non hanno avuto il privilegio di recarsi nella cittadina francese possono leggere e guardare.

Chi è Spot e perché è invincibile

La voce originale di Spot sarà quella di Jason Schwartzman, come si legge nel Tweet in cui vediamo un artwork preparatorio che mostra una battaglia tra Miles e il suo nemico. Questo nemico è una figura astratta che non ha volto ma è dotato di invincibili superpoteri, tanto che il calcio che gli sferra Morales si rivela del tutto inutile, perché lo attraversa e va a colpire Spider-Gwen. Spot, al secolo lo scienziato Jonathan Ohnn, ha un corpo disseminato di portali da cui si accede a dimensioni parallele. Lui stesso può passarvi attraverso per sfuggire ai nemici oppure risucchiarvi dentro gli avversari facendoli precipitare in altre dimensioni o universi. Macchia, insomma, è una specie di versione malvagia del Dottor Strange. Criminale al servizio di Kingpin, il personaggio è apparso per la prima volta sui fumetti Marvel nel 1984.

Spider-Man: Across the Spider-Verse o Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One) arriverà nei cinema nel giugno del 2023 e sarà seguito da Spider-Man: Beyond the Spider-Verse o Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part Two), che uscirà nel 2024. A dirigere entrambi sono Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson.

La sceneggiatura è di Dave Callaham, cosceneggiatore di Wonder Woman 1984 e in precedenza creatore del franchise I mercenari, con Sylvester Stallone. Hanno collaborato al copione, come sempre, Chris Miller e Phil Lord.

Meet The Spot, Miles Morales's most formidable foe yet. 🕳 Voiced by Jason Schwartzman, see him in action in Spider-Man: Across the #SpiderVerse, exclusively in movie theaters June 2, 2023. pic.twitter.com/1aAmMjMcpX — Spider-Man: Across The Spider-Verse (@SpiderVerse) June 13, 2022