Glen Powell e Sydney Sweeney interessati ad un'altra rom com dopo Tutti tranne te

News Cinema

Glen Powell e Sydney Sweeney vorrebbero recitare in una nuova rom com insieme dopo il successo raggiunto con Tutti tranne te e sono alla ricerca di una sceneggiatura promettente.

Glen Powell e Sydney Sweeney vorrebbero lavorare di nuovo insieme per una commedia romantica e non hanno escluso la possibilità di un sequel di Tutti tranne te, rom com che ha lanciato l’esperienza condivisa sul grande schermo. Diventato un vero e proprio tormentone (anche grazie alla spinta di TikTok), la commedia romantica racconta di due improbabili conoscenti del college che finiscono per fingere una relazione salva-weekend. Entrambi in Australia per un matrimonio, preferiranno fingere di avere una relazione anziché affrontare ciò che desiderano e temono di più. Ben e Bea hanno dei precedenti, ma preferiscono insabbiare quell’unica notte di passione vissuta tanto tempo prima e punzecchiarsi di continuo. Ma Tutti tranne te potrebbe avere un sequel? E Glen Powell e Sydney Sweeney potrebbero recitare in un’altra rom com insieme? Tutti tranne te: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film con Sydney Sweeney e Glen Powell - HD

Glen Powell e Sydney Sweeney vogliono recitare in un’altra rom com insieme

Considerata la chimica tra i due protagonisti, non è così difficile immaginare un sequel di Tutti tranne te e neppure una nuova rom com. Ai microfoni di Variety, Glen Powell ha ammesso che gli piacerebbe recitare in un altro progetto insieme alla co-star di Tutti tranne te. Pare che siano alla ricerca di sceneggiature al momento. “Stiamo leggendo di tutto”, ha rivelato l’attore, precisando che il loro interesse è prettamente diretto alle commedie romantiche.

Quando trovi qualcuno con cui ti diverti davvero, diventa più facile. Lavorare con Sydney è così, divertente. Stiamo sicuramente cercando di trovare il prossimo progetto. Per favore, inviateci tutti i copioni che avete. Siamo qui per questo. È stato davvero meraviglioso leggerne così tanti. Sydney legge di tutto e in tempi record, tra l’altro. È la lettrice più veloce che credo di aver mai incontrato. Mi ci vuole un po’ di più di tempo rispetto a lei, ma stiamo leggendo tutto e cercando di capire se qualcosa ha senso, cosa possiamo trasformare in un progetto a cui il pubblico risponderà.

Durante i SAG Awards 2024, Glen Powell ha ammesso a Variety che gli piacerebbe concedersi un bis con Sydney Sweeney. Non molto tempo fa, l’attrice in questione ha rivelato di star valutando anche un possibile sequel di Tutti tranne te, non ancora confermato nonostante il successo inaspettato al botteghino.