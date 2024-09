Glauco Mauri: un gigante del palcoscenico, al cinema in pochi ma memorabili ruoli

News Cinema

Nel fine settimana, alla vigilia del suo debutto al teatro Vascello con De Profundis, ci ha lasciato Glauco Mauri. Un gigante sul palcoscenico, apparso anche in pochi ma memorabili film, da Profondo Rosso a Ecce Bombo. Fu anche doppiatore.

Avrebbe compiuto 94 anni il primo ottobre, e stava per tornare al Teatro Vascello di Roma con De Profundis di Oscar Wilde, dopo essersi esibito da poco nella sua città natale, Pesaro. Glauco Mauri se n'è andato all'improvviso, dopo un malore, il 28 settembre. Ha recitato fino a che ha potuto, questo gigante del teatro italiano, che con la sua inimitabile presenza ha illuminato la scena per ben 70 anni. Dal debutto nel 1953 con il Macbeth di Orazio Costa, al lavoro con Franco Enriquez, Luigi Squarzina, Luca Ronconi, Antonio Calenda, Maurizio Scaparro, alle sue stesse regie per le opere portate sul palcoscenico con Roberto Sturno, suo compagno d'arte nel 1981, scomparso l'anno scorso, Mauri non è stato solo uno splendido re Lear, ma ha incarnato i personaggi più significativi della letteratura e della drammaturgia sul palco e in televisione. E' stato anche doppiatore e, brevemente, attore cinematografico.

Glauco Mauri al cinema e in tv

Anche nelle sue poche apparizioni cinematografiche, Glauco Mauri ha lasciato il segno. L'esordio è del 1964 con La costanza della ragione di Pasquale Festa Campanile, dal romanzo di Vasco Pratolini, seguito da un altro film politico, La Cina è vicina di Marco Bellocchio, dove è protagonista nei panni del professore di liceo Vittorio Gorini Malvezzi, che tenta la carriera politica più per opportunismo che per convinzione. Dopo aver interpretato Bertolt Brecht nell'ormai sconosciuto Brecht in America, Glauco Mauri viene diretto da Liliana Cavani in L'ospite, del 1972 e tre anni dopo ricopre un ruolo per cui è caro a tutti gli appassionati del cinema di Dario Argento: è lo psichiatra professor Giordani, le cui indagini sugli efferati delitti lo portano, come gli altri, a una terribile fine. Prima di tornare stabilmente al teatro, sua totalizzante passione, Mauri interpreta anche Ecce Bombo, dove è il padre in crisi di Nanni Moretti, a sua volta vittima e carnefice del figlio e della famiglia. Come doppiatore, l'attore presta la voce a Ned Beatty in Quinto potere di Sidney Lumet, a Peter Cushing in Guerre stellari e a Laurence Olivier ne Il maratoneta, Sherlock Holmes: soluzione settepercento e I ragazzi venuti dal Brasile. C'è poi il suo apporto agli sceneggiati e alla prosa televisiva fin dai primi anni Cinquanta. Lo ricordiamo (tra gli altri) in Pane altrui, La bisbetica domata, I masnadieri, Corruzione al palazzo di giustizia, La locandiera, Coralba e I Buddenbrook. E ancora in I demoni, dove interpreta Pjotr, Macbeth, Orestea, L'agente segreto, fino all'ultimo, I vecchi e i giovani, del 1979. Dal 1955 al 1965 ha interpretato quattro drammi radiofonici, diretto anche da Andrea Camilleri. Una vita, la sua, dedicata all'arte, per cui gli siamo tutti riconoscenti.