Glass Onion - Knives Out: la prima clip del nuovo caso da risolvere per Benoît Blanc alias Daniel Craig

La nuova avventura del detective interpretato da Daniel Craig arriverà su Netflix il 23 dicembre. Diamo un'occhiata alla prima clip ufficiale di Glass Onion.

Il lavoro di scrittura e regia che Rian Johnson ha fatto per Cena con delitto - Knives Out è stato molto apprezzato tanto dai critici quanto da pubblico (ha ricevuto una nomination all'Oscar per la sceneggiatura). Un grande cast magnificamente diretto e al servizio di una storia coinvolgente, un impeccabile whodunnit film, termine coniato nel 1930 per indicare le storie con un colpevole da trovare (Who Done It = Chi lo ha fatto/Chi è stato).

Questo nuovo caso da risolvere è stato prodotto da Netflix e, per vedere nuovamente Daniel Craig nel ruolo del detective Benoît Blanc, dovremo attendere fino al 23 dicembre. Il titolo è, lo sappiamo, Glass Onion - Knives Out.

Stavolta la storia ci porta in Grecia e il cast di attori che danno vita ai personaggi tra i quali si nasconde un colpevole, non è meno interessante del primo film: Ethan Hawke, Kate Hudson, Dave Bautista, Janelle Monáe, Jessica Henwick, Leslie Odom Jr., Kathryn Hahn e Edward Norton. Grazie all'evento virtuale Tudum di Netflix, abbiamo la possibilità di vedere una clip del film

Glass Onion - Knives Out: la prima clip del film presentata dal regista Rian Johnson

La prima clip di Glass Onion, con un'introduzione dello sceneggiatore e regista Rian Johnson, ci mostra un intricato gioco da tavolo che alcuni personaggi hanno ricevuto a casa loro. Risolvendo l'enigma, la scatola si chiude e si schiude su un oggetto che contiene all'interno un prezioso invito. Nelle immagini vediamo Kate Hudson, Dave Bautista, Leslie Odom Jr. e Kathryn Hahn.

Glass Onion: Knives Out: Una Clip ufficiale in anteprima del film presentata da Rian Johnson - HD

Glass Onion - Knives Out: trama e teaser trailer del film