Giustizieri Privati, una rassegna di film su Mediaset Infinity curata da Violetta Rocks, tra John Wick e Ghost Rider

È la digital content creator Violetta Rocks a proporre la sua rassegna cinematografica "Giustizieri Privati" su Mediaset Infinity, disponibile gratuitamente in streaming. Vediamo quali film comprende.

La vendetta privata è un classico dell'action thriller americano, con varie declinazioni: lo sa bene la digital content creator Violetta Rocks, che cura una delle nuove Rassegne Cinema disponibili gratuitamente su Mediaset Infinity (ne viene proposta ogni mese una nuova). I film in streaming in questo caso servono appunto un tema preciso e spietato: "Giustizieri privati". Quali sono i più importanti film proposti? Guarda i film della rassegna Giustizieri Privati su Mediaset Infinity

John Wick, Ghost Rider, The Next Three Days, Io sono vendetta nella rassegna Giustizieri Privati di Mediaset Infinity

Sicuramente il titolo di punta della Rassegna Cinema intitolata Giustizieri Privati, curata da Violetta Rocks, è John Wick con Keanu Reeves: il film del 2014 firmato dalle due ex-controfigure Chad Stahelski e David Leitch non solo ha rilanciato la star di Point Break e Matrix, ma si è anche rivelato un grandissimo investimento che ha generato ben tre sequel e tra poco anche lo spin-off Ballerina con Ana De Armas. Nella storia il killer professionista deve rinunciare al suo ritiro, quando la mala russa gli uccide il cane, dono di sua moglie morta.

Ghost Rider - Spirito di vendetta (2012), interpretato da Nicolas Cage e diretto da Mark Neveldine e Brian Taylor, è il sequel del precedente Ghost Rider, trasposizione al cinema di un personaggio Marvel nato nel 1972. In questa storia Johnn Driver in Europa deve proteggere Nadya e suo figlio Danny, in cambio della possibilità di liberarsi della sua maledizione, come gli garantisce un monaco francese.



Ghost Rider - Spirito di vendetta: Il trailer italiano del film