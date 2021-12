Giornate di Cinema di Sorrento 2021: la fiducia di Lucky Red nelle parole di Andrea Occhipinti

News Cinema

Nonostante le difficoltà, i titoli Lucky Red sono stati ben accolti e gli stessi film futuri promettono di attrarre spettatori. La nostra intervista al presidente della società Andrea Occhipinti, in occasione delle Giornate di Cinema di Sorrento 2021.

Al netto delle attuali difficoltà per le sale cinematografiche, a causa della pandemia gestita al meglio delle possibilità con le disposizioni sanitari che ben conosciamo, Andrea Occhipinti non nasconde la soddisfazione legata ai risultati dei titoli di Lucky Red, distribuiti in autonomia o prodotti e portati nei cinema in collaborazione con altre distribuzioni.

Io sono Babbo Natale, L'arminuta, Zlatan e Freaks Out avrebbe richiamato più spettatori in tempi normali, ma gli incassi sono stati buoni e altrettanto buoni si prospettano per i titoli in arrivo, da Nowhere Special a La befana vien di notte 2, da Un eroe di Asghar Farhadi a Anna Frank con l'animazione di Ari Folman e, soprattutto, quello si sa già essere il meraviglioso documentario su Morricone intitolato Ennio e diretto da Giuseppe Tornatore.

Qui sotto l'intervista con Andrea Occhipinti, Presidente di Lucky Red, alle Giornate di Cinema di Sorrento.