Giornate di Cinema di Sorrento 2021: l'apertura con il listino Universal, tra Sing 2 e Jurassic World - Il Dominio

Alle Giornate professionali di Cinema di Sorrento 2021, abbiamo intervistato l'Amministratore Delegato per la Francia e l'Italia Xavier Albert. Ecco i film in arrivo al cinema nei prossimi mesi con Universal Pictures.

È iniziata la 44esima edizione delle Giornate Professionali di Cinema - Energy che si svolge abitualmente a Sorrento. Dopo la cancellazione dell'appuntamento del 2020, per i motivi legati alla chiusura dei cinema che ben conosciamo, produttori, distributori ed esercenti dell'industria cinematografica si sono ritrovati a questa convention per scoprire i titoli in arrivo nei prossimi mesi. Tutto il settore lavorerà per recuperare il pubblico perduto a causa della pandemia in quello che si prospetta un lento ma fiducioso recupero.



Ad aprire il programma delle Giornate è stata la Universal Pictures con una introduzione del nuovo Managing Director Xavier Albert, subentrato all'uscente Richard Borg, seguita dagli interventi di tutto il team del marketing con la presentazione dei prossimi film in uscita, da Sing 2 in arrivo a Natale, passando per l'horror Black Phone (20 gennaio 2022), la commedia romantica Marry Me con Jennifer Lopez e Owen Wilson (10 febbraio 2022), l'action Ambulance di Michael Bay (24 febbraio 2022) e Downton Abbey II (17 marzo 2022), fino a Jurassic World: Il Dominio (9 giugno 2022). Nel video qui sotto l'intervista con Xavier Albert.