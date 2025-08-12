TGCom24
Gioia Mia
Anno: 2025
Gioia Mia
Margherita Spampinato
Margherita Spampinato
Aurora Quattrocchi
Aurora Quattrocchi
News Cinema

Gioia mia, l'estate speciale di un bambino e dell'anziana zia acquisita al Locarno Film Festival

Mauro Donzelli

Un'anziana zia acquisita si prende cura in una calda estate del sud di un bambino sulla soglia di diventare ragazzo. Gioia mia è una delicata storia di formazione e di condivisine fra generazioni, opera prima di Margerita Spampinato presentata nel concorso Cineasti del presente del Locarno Film Festival.

Gioia mia, l'estate speciale di un bambino e dell'anziana zia acquisita al Locarno Film Festival

Un'estate calda e densa di quei momenti morti e analogici che telefonino e algoritmi assortiti hanno cancellato, anche per i bambini. Un'estate che mette in comunicazione forzata un'anziana, "zia acquisita", e un bambino sul punto di diventare adolescente. Sono Gela e Nico, rappresentano uno scontro stagionale fra modernità e passato, mobili della nonna e solitudine. Gioia mia è una piccola e tenera storia di un cortile di un antico palazzo di un sud assolato, a poco dal mare, che diventa una porta spazio temporale che fa comunicare due universi diversi, non solo due generazioni.

L'occasione di superare una cocciuta iniziale ostilità e trovare inattesa la chiave per aprire il rubinetto di ricordi da parte dell'anziana Gela (Aurora Quattrocchi), mentre il piccolo Nico (Marco Fiore, molto convincente) supera lo spaesamento per incuriosirsi e godersi i ritmi lenti di questo mondo che all'inizio definisce "medievale".

Presentato nel concorso Cineasti del presente del Locarno Film Festival, Gioia mia è l'opera prima della segretaria d'edizione siciliana Margherita Spampinato. Vi presentiamo una video recensione del film di Mauro Donzelli.

Mauro Donzelli
