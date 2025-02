Gioco Pericoloso, il trailer ufficiale del film con Elodie, diretto da Lucio Pellegrini

News Cinema

È arrivato il trailer ufficiale di Gioco pericoloso, thriller passionale con Elodie, Adriano Giannini ed Eduardo Scarpetta. Al cinema dal 13 marzo.

Elodie aveva promesso che si sarebbe ancora cimentata con la recitazione: reduce dal Festival di Sanremo 2025 e dal doppiaggio di Mufasa - Il Re Leone, torna "in presenza" con il thriller passionale Gioco pericoloso, di cui vi presentiamo il trailer ufficiale. Il percorso di una donna è legato a due uomini molto diversi, interpretati da Adriano Giannini ed Eduardo Scarpetta. Dirige Lucio Pellegrini, per Groenlandia e Vision Distribution. L'uscita al cinema è prevista per il 13 marzo.



Gioco Pericoloso: Il Trailer Ufficiale del Film con Adriano Giannini, Elodie e Eduardo e Scarpetta - HD

Gioco pericoloso, la trama del film thriller con Elodie

In Gioco pericoloso la ballerina Giada (Elodie) sta per affrontare il primo spettacolo da protagonista, mentre trascorre la sua esistenza con l'amato Carlo (Adriano Giannini): è uno scrittore in crisi, però questo non compromette la solidità del loro legame, anche perché entrambi seguono la loro carriera. Gli equilibri si spezzano quando entra nella loro vita Peter Drago (Eduardo Scarpetta), nome emergente nell'ambiente dell'arte contemporanea, che diventa amico di Carlo. Qualcosa però non quadra: Giada ha una curiosa reazione all'apparizione di Peter. Sembra che il terzo incomodo celi segreti che riguardano il passato della ballerina... cosa non si deve sapere?

Elodie aveva debuttato al cinema come protagonista nel dramma romantico criminale Ti mangio il cuore (2022) di Pippo Mezzapesa, un esordio in bianco e nero: continuando a dedicarsi comunque essenzialmente alla sua carriera discografica (a Sanremo 2025 ha portato "Dimenticarsi alle 7"), è tornata a cimentarsi con la recitazione doppiando Sarabi in Mufasa - Il Re Leone, prima di unirsi al cast di Gioco pericoloso. Sarà inoltre prossimamente nel Fuori di Mario Martone, insieme a Valeria Golino e Matilda De Angelis. Leggi anche Mufasa: Il re leone, incontro con Luca Marinelli ed Elodie: "Un'opportunità da cogliere"