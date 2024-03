Gigio Morra: la scomparsa del noto e amato attore, una vita tra teatro, cinema e tv

News Cinema

Nel fine settimana è scomparso a 78 anni l'attore napoletano Gigio Morra, volto conosciutissimo di fiction tv e film, ma interprete di rango a teatro. Lo ricordiamo.

Nel fine settimana, il 10 marzo, è arrivata la notizia, comunicata dalla moglie, l'attrice Lucia Mandarini, della scomparsa a 78 anni del popolare attore napoletano Gigio Morra, volto notissimo a tutti quelli che seguono la tv, valente interprete di teatro e di cinema, amato dai maggiori registi italiani. Sempre la moglie oggi, giorno delle esequie, ha pubblicato un altro accorato post, che vedete in fondo alla pagina. Morra era uno di quei caratteristi che è impossibile non amare e che merita il nostro omaggio.

Gigio Morra, la carriera

Il grande pubblico conosceva Luigi Morra, in arte Gigio, per i ruoli televisivi, da Squadra Antimafia 3 al Commissario Montalbano, da Imma Tataranni Sostituto procuratore a I bastardi di Pizzofalcone, pronto a passare dal ruolo dell'uomo buono e debole, vessato dalla malavita, come aveva fatto magistralmente col personaggio di Peppino Canfora in Un posto al sole (dove era stato protagonista nella stagione 2017/2019) a quello di spietato mafioso. Ma Gigio Morra era anche, anzi soprattutto, un grande attore teatrale, che aveva lavorato nel decennio 1970-1980 con Eduardo De Filippo, per passare ad un altro mostro sacro come Carlo Cecchi. Aveva fatto parte della compagnia di Angelo Savelli ed era stato diretto da altri grandi registi come Maurizio Scaparro, Giuseppe Patroni Griffi, Toni Servillo, con cui aveva fatto la Trilogia della villeggiatura di Goldoni, accanto ad Andrea Renzi.

E al cinema non era stato da meno: l'esordio con Marcia trionfale di Marco Bellocchio nel 1976, seguito 5 anni dopo da Sogni d'oro di Nanni Moretti. E ancora Io speriamo che me la cavo di Lina Wertmuller, Gomorra di Matteo Garrone, Polvere di Napoli di Antonio Capuano, Fortapàsc di Marco Risi, Bella addormentata di nuovo con Bellocchio, Benvenuto presidente! di Riccardo Milani, Omino di Burro per Pinocchio, di nuovo di Garrone. Ma era anche apprezzato da autori più giovani, come Maccio Capatonda che aveva affiancato in Omicidio all'italiana, Giampaolo Morelli in 7 ore per farti innamorare, Edoardo Leo in Lasciarsi un giorno a Roma. Mario Martone lo aveva diretto in Qui rido io, Gianni di Gregorio in Astolfo e Nanni Moretti lo aveva richiamato per Il sol dell'avvenire. Basterebbe questo elenco a capire quanto fosse stimato e amato, se non ci fossero anche le numerose testimonianze di registi e colleghi che hanno commentato la notizia della sua morte, dall'amica di sempre Marisa Laurito ai colleghi di Un posto al sole. Il pubblico sicuramente lo amava, perché Gigio Morra era uno di quegli interpreti che, con una naturalezza che sembrava facile e spontanea, possedeva tutti gli strumenti più raffinati dell'attore caratterista, una peculiarità che appartiene ai grandi artisti.