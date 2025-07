Giffoni aspetta Tim Burton e ospita l'anteprima di Troppo Cattivi 2: Il programma e gli ospiti del 25 luglio

News Cinema

Il 25 luglio il regista Tim Burton è la star che tutti non vedono l'ora di accogliere sul blue carpet del Giffoni Film Festival, ma arrivano anche Francesco De Carlo e Saverio Raimondo, Antonio Scurati, Aurora Ruffino e tanti altri: ecco tutti gli appuntamenti da non perdere.

Non ci meraviglieremmo se dei nuvoloni scuri calassero su Giffoni nella giornata del 25 luglio: al Giffoni Film Festival è il giorno di Mercoledì! I giovani giurati si preparano a vivere una delle giornate più attese e affollate della sua 55esima edizione, con l'arrivo di Tim Burton, regista amatissimo e vera icona del cinema che parlerà della seconda stagione della serie di cui ha diretto 4 episodi. La serie con Jenna Ortega tornerà su Netflix con la prima parte della seconda stagione disponibile dal 6 agosto e la seconda dal 3 settembre.

Cinema d’animazione in anteprima: arrivano i “Troppo Cattivi 2”

Ma, come sempre, Giffoni ospita anche importanti anteprime. Ci sarà infatti la proiezione di Troppo Cattivi 2, sequel del fortunato film d’animazione firmato DreamWorks. Diretto da Pierre Perifel insieme a JP Sans e distribuito da Universal Pictures International Italy, il film, in uscita il 20 agosto nelle sale italiane, sarà presentato al pubblico con la partecipazione speciale dei voice talent italiani Francesco De Carlo e Saverio Raimondo, voci rispettivamente di Mr. Wolf e Mr. Snake. Una nuova missione attende la banda di criminali redenti, stavolta alle prese con una spietata gang tutta al femminile.

Cultura, musica e parole: una giornata tra Impact!, workshop e incontri

Tra gli ospiti più attesi della sezione Impact! ci sono volti noti della cultura e della musica italiana. Arriveranno Antonio Scurati, autore e intellettuale, e Antonio Dikele Di Stefano, scrittore e fondatore di Esse Magazine. La musica sarà rappresentata dal rapper Rocco Hunt e da Junior Cally, protagonisti di un dialogo con i giovani giurati. Presente anche Aurora Ruffino, attrice e autrice, che incontrerà il pubblico sia nella sezione Impact! che nella rassegna teatrale Il Posto delle Favole, dove porterà in scena lo spettacolo 70 – Un tuffo in un decennio straordinario.

Massimiliano Rossi, volto noto del cinema e della TV, sarà protagonista di un laboratorio di recitazione. Spazio anche allo sport e all’inclusione con gli Ambassador di Giffoni Sport: attesissimo l’incontro con Andrea Dovizioso, campione della MotoGP, moderato da Vera Spadini, insieme al paratriatleta Andrea Devicenzi e alla campionessa paralimpica Ambra Sabatini.

Anche le istituzioni saranno presenti. Interverranno Barbara Floridia, Presidente della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai, e il deputato Piero De Luca, entrambi protagonisti di un confronto con i ragazzi sulle prospettive del futuro. Nella sezione Progetti Speciali, Unicredit presenta il cortometraggio Punti Nascosti, dedicato alle storie di inclusione e consapevolezza sociale.

I film in concorso il 25 luglio

Giornata intensa anche per i film in concorso. Per gli Elements +3 sono in programma i corti A Dream Takes Flight, A Strange Toad, The Chipmunk and the Squirrel, The Goldfish, The Rumble-Bumble Rally e Tin Tune. La sezione Elements +6 prevede la proiezione dei titoli Carmen and the Wooden Spoon, The Eagle and the Kinglet, Eureka!, Playing House, Smoke Fingers, Son, Two, When I Get Rich. Per gli Elements +10 saranno proiettati i cortometraggi Earthquake, Happy Snap, Marta, No Place Like Home, Patakha, Snow Bear, Tearful Tigers.

In Generator +13 viene proposto Wolfgang – Un figlio straordinario di Javier Ruiz Caldera, mentre Generator +16 presenta DJ Ahmet di Georgi M. Unkovski. Per la sezione Generator +18 ci sarà il film Kneecap di Rich Peppiatt e con Michael Fassbender. Infine, per la sezione Parental Experience, saranno proiettati i cortometraggi Her Name is Ida, Kong Kong, Kūī, The Pomegranate, Quota, Raaf e The School Principal.

Laboratori, musica e divertimento

Proseguono i laboratori dei Progetti Speciali Fami, tra cui spiccano quelli di scrittura creativa, web education e musica con Fasanaro. Nel Giffoni Food Show, Gabriele Costabile guiderà il workshop sulla pizza, mentre la food creator Mariachiara Ventresino sarà protagonista di un cooking show. Il palco del Giffoni Music Concept in piazza Fratelli Lumière vibrerà con l’energia del collettivo 105 Blaash!, tra musica elettronica e performance dal vivo. Infine, lo Street Fest continuerà ad animare il centro di Giffoni con clown, spettacoli teatrali, laboratori creativi, danze dall’India e l'immancabile balloon party.