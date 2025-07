Giffoni 2025 accoglie Luca Marinelli con Alissa Jung, Neri Marcorè, Bianca Panconi e tanti altri: Il programma del 24 luglio

News Cinema

Il 24 luglio al Giffoni Film Festival i giovani, e non solo, potranno incontrare tante celebrità e partecipare a incontri, laboratori e imperdibili attività: tra gli ospiti anche Anna Rita Vitolo, Sal Da Vinci e Ginevra Francesconi

Le stelle continueranno a brillare durante l'ottava giornata del Giffoni Film Festival 2025, giovedì 24 luglio. Arriverà presso la Cittadella del cinema Luca Marinelli, accompagnato da Alissa Jung per presentare Paternal Leave, film d’esordio alla regia dell'attrice tedesca. Con loro, sul blue carpet e nelle sale, ci saranno anche altri volti amatissimi come Neri Marcorè, Bianca Panconi, Sal Da Vinci, Anna Rita Vitolo e Ginevra Francesconi. Ancora una volta Giffoni unirà cinema, musica, cultura, sostenibilità e tante attività pensate per tutte le età.

Anteprime e Eventi Speciali il 24 luglio

Paternal Leave, pellicola firmata da Alissa Jung e prodotta da Vision Distribution in cui recita Luca Marinelli, tocca temi profondi come la paternità e la ricerca d’identità, in un viaggio intimo e toccante tra Germania e Italia. La storia di Leo e Paolo promette di emozionare giurati e pubblico e di centrare a pieno il tema di quest'anno, Becoming Human.

Spazio anche all'animazione di qualità con Anselmo Wannabe, nuova serie firmata Rai Gulp e RaiPlay, presentata in anteprima con la partecipazione straordinaria di Neri Marcorè, voce narrante dello show. L’attore riceverà un premio alla carriera e dialogherà con il pubblico in sala. Tra gli eventi speciali della giornata anche San Damiano di Alejandro Cifuentes e Gregorio Sassoli, un film che racconta una Roma nascosta, vissuta dal basso, attraverso lo sguardo di un uomo in fuga alla ricerca di una nuova identità.

Incontri, Workshop e Impact!

Bianca Panconi sarà protagonista dell'incontro con i giurati, raccontando il suo percorso tra cinema e televisione, da Doc - Nelle tue mani al recente Il ritorno di Casanova e la fiction Costanza. Nell'area Impact!, spazio alla cultura, alla sostenibilità e all’impegno civile. Tra gli ospiti, Massimo Andrei, Marco Alifuoco e Mauro Sciarelli, che affronteranno i temi della Convenzione di Faro. L'associazione Futuro Solare presenterà Il Sole che verrà, un racconto di energia pulita e futuro possibile, mentre Telomero porterà in sala il docufilm Un cuore grande. A seguire, il divulgatore Andrea Moccia racconterà la potenza e la bellezza della natura con VULC. Anche Anna Rita Vitolo e Ginevra Francesconi guideranno workshop dedicati alla recitazione e alla creatività, mentre gli ambassador di Giffoni Sport saranno protagonisti di un incontro con Jomi Salerno.

I film in concorso il 24 luglio

Proseguono anche il 24 luglio le proiezioni dei film in concorso. I giurati della sezione Elements +3 potranno assistere alla proiezione dei cortometraggi in concorso Nutissimo, Once upon a time in dragonville, perfect pet, Stupid dog, Tears of the little cloud, With each passing day, Wolfie. Per la sezione Elements +6, è in programma Stitch Head di Steve Hudson, una produzione internazionale. I giovani giurati di Elements +10 invece incontreranno il cinema norvegese con Brightly Shining di Ida Sagmo Tvedte. I ragazzi della sezione Generator +13 si confronteranno con Kaye, il nuovo film di Juan Pablo Cáceres mentre Christy di Brendan Canty è stato scelto per i giurati di Generator +16. Il pubblico di Generator +18 potrà invece assistere alla proiezione di Luna Park, film di Florenc Papas che intreccia Albania, Grecia e Italia in una narrazione intensa e contemporanea.

Infine, per la sezione GEX DOC, il documentario Motherboard di Victoria Mapplebeck offrirà una profonda riflessione sulla maternità e sulla tecnologia nel mondo moderno. Completa il programma cinematografico della giornata, anche la proiezione dei cortometraggi vincitori del contest Blue Agents, realizzato in collaborazione con Intesa Sanpaolo, One Ocean Foundation e Coming Soon: un'occasione per valorizzare giovani talenti e promuovere la sostenibilità attraverso l'audiovisivo.

Musica, Cultura, Food e Street Fest

Il tema della giornata per la Parental Experience è la musica come linguaggio universale. Segnaliamo la proiezione del documentario Mai sentito prima, realizzato con giovani con disturbi uditivi; la performance Il paese degli archi, con i ragazzi dell'associazione Opera Prima; e la presentazione dei videoclip di Sedici Modi di dire Ciao, progetto che unisce inclusione, creatività e formazione musicale. Sul palco del Giffoni Music Concept in piazza Fratelli Lumière saliranno Sal Da Vinci e Dea Culpa.

Da segnalare la conferenza sulla tutela dell’archivio Giffoni Experience, con l’annuncio ufficiale dell’avvio della procedura per il riconoscimento come bene culturale da parte della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Campania. Inoltre, D&D Holding presenterà il progetto di restauro del murale dell'artista Gary Baseman. Il Giffoni Food Show offrirà al pubblico esperienze uniche tra gusto e conoscenza: dalla cooking class sui drink analcolici con Danilo Bruni, ai food show con i creator 2men.1kitchen e il pastry chef Tommaso Foglia.

Nel centro di Giffoni, lo Street Fest animerà vicoli e piazze con spettacoli teatrali, silent comedy, giochi in legno, laboratori per bambini, face painting e tanto divertimento. Al Posto delle Favole arrivano l'associazione Amici di Peter Pan Ets e ancora una volta Anna Rita Vitolo. Chiuderà la giornata, per la rassegna Celebration Nights, la proiezione evento di Batman Begins di Christopher Nolan, a vent'anni dalla sua uscita.