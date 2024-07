Giffoni 2024 inaugura la sezione podcast con Muschio Selvaggio: Gli ospiti e il programma del 23 luglio

News Cinema

Incontreranno i giurati nella quinta giornata del festival Paolo Ruffini, Lino Guanciale, Michela Giraud e tanti altri: ecco tutti gli appuntamenti da non perdere.

Continuano, tra ospiti prestigiosi, occasioni di confronto e riflession e anteprime, le attività della 54esima edizione del Giffoni Film Festival. Nella quinta giornata, il 23 luglio, arrivano per la prima volta l'attore Lino Guanciale, attualmente impegnato nelle riprese della terza stagione de Il Commissario Ricciardi e l’attrice Michela Giraud, stand up comedian che ha debuttato come regista di recente con la sua opera prima Flaminia. Incontreranno i 5mila giurati del festival anche l’attrice Gaia Messerklinger, che ha interpretato Moana Pozzi nella serie Netflix Supersex. Si inaugura oggi anche la nuova sezione del festival dedicata ai podcast con una puntata speciale di Muschio Selvaggio che i conduttori Luis e Martin Sal registreranno davanti a una platea di giffoner con ospite Michela Giraud. È un ritorno al festival, invece, quello di Paolo Ruffini che presenterà Sospesi, il corto scritto e interpretato dai ragazzi del SanPa Cine Lab, laboratorio di cinematografia sperimentale diretto dall’attore e regista con gli ospiti della comunità di San Patrignano.

Tra gli ospiti istituzionali, che si confronteranno con i ragazzi soprattutto su temi di grande attualità, anche il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti (in collegamento) e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e il cardinale Matteo Maria Zuppi. Spazio anche allo sport con nomi di spicco come i piloti Luca Marini e Andrea Kimi Antonelli, l’ex ciclista Davide Cassani e l’atleta Luana Pilia.

Giffoni 2024: Gli eventi speciali e i film in concorso nella quinta giornata di festival

Numerosi gli eventi speciali al quinto giorno di Giffoni con il film I bambini di Gaza - sulle onde della libertà di Loris Lai presentato da Eagle Pictures che racconta la storia di due ragazzi di 12 anni, uno palestinese e l’altro israeliano,nel bel mezzo della Gaza devastata dalla guerra, che insieme a un ex campione di surf, stringono un’improbabile amicizia grazie al loro reciproco amore per l’acqua; la serie tv Crazy Baby Playground per la categoria ELEMENTS +6 presentata da DeaJunior e la produzione Fantasy Wind e Tomato Appuntamento a mezzogiorno di Antonio Passaro.

I film in concorso proiettati oggi sono We Grow Now di Minhal Baig (USA, 2023, 93') per la categoria GENERATOR +13, Foreign Tongue di Claire Burger (France/Germany/Belgium, 2024, 105') per i GENERATOR +16. Agli ELEMENTS +3 la visione di Fox and Hare save the forest di Mascha Halberstad (Netherlands/Belgium/Luxembourg, 2024, 71'), mentre agli ELEMENTS +6 il film 2:15PM di Seryeong Jeong (South Korea, 2024, 74'), per i GENERATOR +18 Summer Brother di Joren Molter (Netherlands/Belgium, 2023, 87') e per la categoria GEX Doc, Until I fly di Kanishka Sonthalia e Siddesh Shetty (India/France, 2024, 91'). Infine per la categoria PARENTAL EXPERIENCE, Flaminia di Michela Giraud (Italy, 2024, 98’).