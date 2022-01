Ghosts of the Ozarks: David Arquette vede i fantasmi nel trailer del western horror

News Cinema

Sembra saper mescolare a meraviglia western e film dell'orrore Ghosts of the Ozarks, che ospita nel cast David Arquette. Oggi è uscito il trailer, che ci rimanda a qualcosa di molto originale e d'atmosfera.

Attualmente nelle nostre sale in Scream, David Arquette è fra i protagonisti di un western che è anche un po’ un horror e che si intitola Ghosts of the Ozarks. L'attore, che era anche nel primo Scream, quello diretto nel 1996 da Wes Carven, è aduso ai cinturoni, alle pistole e al wild wild west, come dimostrano Wild Bill e Bone Tomahawk, l'ultimo dei quali è proprio un miscuglio dei generi a cui Ghosts of the Ozarks fa riferimento.

Ghosts of the Ozarks, del quale è uscito il trailer, batte bandiera indipendente, e sempre David Arquette non è estraneo ai film dell'orrore non legati a un grosso studio, si pensi a Buffy - L'Ammazzavampiri. Accanto a lui, nel cast, troviamo Thomas Hobson, Angela Bettis, Phil Morris, Tim Blake Nelson e Tara Perry. La regia, invece, è di Matt Glass e Jordan Wayne Long.

Ghosts of the Ozarks: la trama e il trailer

Ghosts of the Ozarks racconta la storia di James 'Doc' McCune (Thomas Hobson), che arriva in una cittadina all'apparenza perfetta sull Altopiano di Ozark (nella parte dell'Arkansas) e si ritrova a combattere con gli spiriti. Siamo nel periodo immediatamente successivo alla Guerra Civile e nel trailer David Arquette, che interpreta un personaggio di nome Douglas, chiede al protagonista: "Hai dato un’occhiata intorno mentre entravi? Ci sono i fantasmi".

Le immagini promozionali sono piuttosto inquietanti. Ci sono personaggi strambi, l'oscurità regna sovrana e la luce rossa quasi fucsia ci trascina in un universo da incubo. A un certo punto si vede anche un diavolaccio. Al momento è previsto che il film arrivi in streaming e on demand negli Stati Uniti il 3 febbraio, ma non è detto che prima o poi non esca anche da noi.