Ghostbusters Legacy avrà un sequel... animato!

La saga di Ghostbusters, dopo Ghostbusters Legacy, continua, ma con un film d'animazione che riporterà l'azione a New York.

Per chi si chiedeva se dopo il sequel/omaggio/reboot firmato da Jason Reitman, Ghostbusters: Legacy, ci sarebbe stato un seguito, dalla Sony arriva la risposta. Ci sarà, ma sarà un lungometraggio di animazione (da non confondersi con la serie animata per Netflix annunciata in precedenza).

Ghostbusters Legacy: il sequel animato

L'annuncio del sequel animato di Ghostbusters: Legacy è stato dato l'8 giugno, durante il Ghostbusters Day, la celebrazione annuale dell'anniversario in cui il primo film della serie uscì al cinema, nel 1984. La Sony e la Ghost Corps di Jason Reitman e Gil Kenan svilupperanno questo sequel, che riporterà l'azione dove tutto è cominciato quasi quarant'anni fa, ovvero a New York, nella famosa base degli originali acchiappafantasmi. La regia è stata affidata a Chris Prynoski e Jennifer Kluska, mentre la sceneggiatura sarà scritta da Brenda Hsueh.

Contemporaneamente al nuovo film, sono stati annunciati l'attribuzione di una strada, l'Ivan Reitman Way, dedicata al regista scomparso alla Sony Pictures a Culver City, un simulatore di realtà virtuale chiamato "Ghostbusters VR Academy" e una serie a fumetti pubblicata dalla Dark Horse che farà da collegamento tra Ghostbusters: Legacy e il sequel animato. Insomma, gli acchiappafantasmi non vanno in pensione, ma semplicemente si espandono in più media, come oggi si usa.